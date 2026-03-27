27 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Historia de vida

La historia de vida de Luisa: de vivir en nylon a una casa segura antes del invierno

La comunidad y la municipalidad de San Rafael se organizan para acelerar la reconstrucción de su hogar

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Por Sitio Andino Departamentales

En Goudge, departamento de San Rafael a pocos metros de la intersección de las rutas 160 y 169, Luisa enfrenta un desafío urgente: reconstruir su casa antes de la llegada del invierno. Así es su historia de vida.

En agosto de 2025, una fuerte tormenta arrasó gran parte de su vivienda. Desde entonces, ella y su hijo sobreviven en una estructura improvisada de nylon, levantada a las apuradas para protegerse del frío y la lluvia.

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Apoyo comunitario y municipal de San Rafael

Con la asistencia de la delegación municipal, Luisa ha logrado reunir parte de los materiales necesarios para iniciar la obra. Sin embargo, aún le falta un elemento clave: una máquina hormigonera.

Varios vecinos ya se organizaron para ayudar en la construcción junto a su hijo, en un esfuerzo comunitario que busca acelerar los tiempos. La meta es clara: levantar una vivienda segura y habitable antes de que el invierno vuelva a golpear la zona.

Embed - NECESITA UNA HORMIGONERA PARA RECONSTRUIR SU CASA CONTACTO: 2604824714

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