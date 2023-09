La historia de Manuel Cordova, el metalúrgico que todos conocen en Tunuyán

Seguramente, en el Valle de Uco hay cientos de historias de vida , casi en todos los casos personas que trascendieron a su comunidad por la importancia que dentro de la misma poseen y, cuándo se caminan las calles de Tunuyán buscando una de ellas, la de Manuel Cordova (no lo vaya a escribir con B, advierte cuándo se pregunta su apellido) surge naturalmente, como referente de uno de esos rubros vinculados al quehacer diario de cualquier comunidad, los metalúrgicos.

Tunuyan, Día del Metalúrgico, Manuel Córdova, una vida dedicada a la profesión

Con notable entusiasmo cuenta, ya próximo a cumplir los 70 años, no se subirá más a los tinglados; no porque no esté en condiciones sino porque sabe la dosis de riesgo que ello implica, con indisimulable orgullo cuenta que todos sus hijos conocen de la profesión, exhibe las primeras herramientas con las que inició su taller y, como corresponde, demuestra que funcionan correctamente y las sigue utilizando.