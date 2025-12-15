"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 15 al 20 de diciembre y los valores

Por Sitio Andino Departamentales 15 de diciembre de 2025 - 09:55
operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la en garrafa subsidiada zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 15 al 20 de diciembre de 2025, el programa visitará los distintos departamentos.
Carmensa: Polideportivo. A las 9.
Maipú
Fray Luis Beltrán: Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9.30. San Roque: Subcomisaría. Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10.15. San Roque: Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11. San Roque: Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.
Santa Rosa
Villa Cabecera: Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 9. Villa Cabecera: La Costa. Frente Barrio Los Gringos. A las 9.30. 12 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 10.
Tunuyán
Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9.30 La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10.30. La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 11. Martes 16
Guaymallén
Jesús Nazareno: Barrio Chavanne. Calles 25 de Mayo y 20 de Junio. A las 9.30. Jesús Nazareno: Barrio INKA 2. Pedro Goyena 3946. A las 10.30 Jesús Nazareno: Barrio Castro. 9 de Julio y Castro. A las 11.30. Jesús Nazareno: Subdelegación Jesús Nazareno. Cerro Catedral 5755. A las 12.30.
Godoy Cruz
Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9. Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 10. Tortugas: Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11. Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 12. Tortugas: Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 13.
Luján
Perdriel: Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30. Perdriel: Barrio Viña Costa Flores. Manzana: D. Casa: 9. A las 10.30. Perdriel: Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.
Junín
Barriales: Delegación Municipal. A las 10. Barriales: Barrio Sismo 28. A las 11.
San Rafael
Real del Padre: Paraje: La Olla. Escuela 4-244 Griselda Guillén. A las 9. Real del Padre: Escuela 1-117 Juan de Dios Correas. A las 10.30.
Tupungato
Cordón del Plata: Barrio TIZA. A las 9.
La Paz
Las Colonias: 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9. Las Chacritas: Predio San Expedito. A las 11. Las Chacritas: Comunidad. A las 11.15. Las Chacritas: Refugio Timoteo Garro. A las 11.30.
Rivadavia
El Mirador: Barrio Bermejo. A las 15. El Mirador: Barrio Cooperativa. A las 16. El Mirador: Localidad: Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 16.30. Miércoles 17
Maipú
Rodeo del Medio: Barrio Dominio I. Ingreso a barrio. Calle Buenos Aires. A las 9.30. Rodeo del Medio: El Pedregal. Unión Vecinal Nicolás Serpa. Calle Nicolás Serpa a 200 m de Ruta 20. A las 10.15. Colonia Bombal: Barrio Obreros Rurales. Manzana: A. Lote: 16. Espacio Verde. A las 10.45. Colonia Bombal: Calle Saavedra. Espacio Verde. A las 11.30.
Junín
Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10. Ciudad: Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30. Tres Esquinas: Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.
Luján
Las Compuertas: Nuevo Playón Deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 k, 21. A las 9.30. Las Compuertas: Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 10.30.
San Carlos
Eugenio Bustos: Paraje: El Cepillo. Barrio Renacer. A las 10. Eugenio Bustos: Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 11. Eugenio Bustos: Calle Cobos y Libertad. A las 12.
Tupungato
La Arboleda: Playón de La Arboleda. Frente a escuela. A las 9.
Guaymallén
El Sauce: Barrio Brisas del Sauce. Manzana: P. Casa: 2. A las 9.30. El Sauce: Callejón Vargas 6001. A las 10.30. El Bermejo: Plaza Fuerza y Progreso. Félix Suárez. A las 11.30.
Las Heras
El Plumerillo: CEDRyS 17. Independencia y Maipú. A las 9.30. El Resguardo: CEDRyS 1. Juan Maza y Catamarca. A las 10.30. El Resguardo: Barrio Yapeyú. CEDRyS 23. Anahualpi y Salta. A las 11.30.
San Martín
Ciudad: Barrio Libertad. Ex Venier. Calle Los Cerezos. A las 9.30. Ciudad: Barrio del Carmen. SUM. A las 10.30. Ciudad: Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. A las 11.30. Ciudad: Barrio Ambrosio. Plaza. A las 12.
San Rafael
Jaime Prats: Plaza Principal. A las 9. Jaime Prats: Plaza Julio Ruiz. A las 11.30.
General Alvear
Tunuyán
La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30. La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 10.30. Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 11.30.
Lavalle
La Colmena: Barrio La Colmena. Ingreso a barrio. A las 9. Lotes Cavero: Barrio Lotes Cavero. A las 9.30. Jocolí Viejo: Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 10. Jocolí Viejo: Barrio Jarillero II. A las 10.30. Jueves 18
Guaymallén
Dorrego: Sede Asociación ASLE. San Juan de Dios 788. A las 9.30. Dorrego: Plazoleta Sarmiento. Cipolletti y Dorrego. A las 10.15. Puente de Hierro: Iglesia Palabra de Vida. Calle 7 s/n. A las 11.30. Los Corralitos: Barrio Mori. Manzana: A. Casa: 3. A las 12.30.
Godoy Cruz
Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 9. Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 10. Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11. Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 12. Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 13.
Las Heras
Alta Montaña
Uspallata: Delegación Municipal Uspallata. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10. Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11.30. Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.30. Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13.30.
Junín
La Colonia: Delegación Municipal. A las 10. La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.
Maipú
Chachingo: Barrio Las Campanas. Entrada a barrio. A las 9.30. Chachingo: Escuela 1-328 José Álvarez. Ruta Provincial 12. Kilómetro 7535. A las 10.30.
Chachingo: Barrio 7 Casas. Entrada a barrio. Sobre Belgrano y Ruta Provincial 60. A las 11.15.
Luján
Anchoris: Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48. A las 9.30. El Carrizal: Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 10. El Carrizal: Barrio Aluminé. Entrada a barrio. A las 11. El Carrizal: Ruta Provincial 16. Lateral ruta y calle 2. Carrizal de Abajo. A las 11.30.
Rivadavia
La Central: Escuela 1-549 Eusebio Blanco. A las 15. La Central: Mini Terminal. A las 15.30.
Tupungato
Cordón del Plata: Barrio Integración. SUM. A las 9.
Lavalle
Costa de Araujo: Centro de Jubilados Heriberto Devoto. A las 9. Costa de Araujo: Plaza Barrio Cuyum. A las 9.30. Costa de Araujo: Calle Eva Perón y Circunvalación. A las 10. Costa de Araujo: Calle Garibaldi frente a corralón municipal. A las 10.30.
San Rafael
Villa Atuel: Escuela 1-321 Balbino Arizu. A las 9. Viernes 19
Maipú
Santa Blanca: Centro de Salud Santa Blanca 58. Calle Santa María de Oro 1263. A las 9.30. San Roque: Localidad: Isla Chica. Club Marcos R. Flores. Calle Valle Hermoso s/n. A las 10.30. San Roque: Localidad: Isla Grande. Escuela 1-169 Emilio Barrera. Ruta 60 esquina La Costa. A las 11.30. San Roque: Barrio La Esperanza. Manzana: A. Casa: 1. Sobre Ruta Provincial 50. A las 12.30.
Las Heras
El Challao: Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de las Leñas. A las 9.30. El Challao: Barrio Sargento Cabral. Boulogne Sur Mer y Padre Llorens. A las 10.30. El Zapallar: CEDRyS 3. Olascoaga y Martín Fierro. A las 11.30.
Rivadavia
Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9. Ciudad: Barrio Caparroz. SUM. A las 10. Ciudad: Barrio SOEM. A las 11. Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.
General Alvear
Alvear Oeste: Delegación Municipal. A las 9.
San Martín
Chivilcoy: Calle Anzorena. Plaza. A las 9.30. Chivilcoy: Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 10.30. Montecaseros: Barrios Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 11.30.
Capital
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40. Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15. Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13. Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
Tunuyán
Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30. Ciudad: Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta nacional 40. Kilómetro 84. A las 11. Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.
Lavalle
El Paramillo: Calle Grosso s/n. A las 9. Villa Tulumaya: Barrio El Palmeral s/n. Quincho. A las 9.30. Villa Tulumaya: Barrio Malvinas Argentinas. A las 10. Villa Tulumaya: Calle Villegas y Callejón Villegas. A las 10.30. Villa Tulumaya: Barrio Dorrego Sur. Ingreso al barrio. A las 11.
Malargüe
Ciudad: Paraje: La Junta. SUM. A las 8. Ciudad: Barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 9. Sábado 20
Las Heras
El Algarrobal: Barrio El Portal. Merendero Horneritos. A las 9. El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.
Tunuyán
Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9.30. Villa Seca: Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 10.30. El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.30.
Capital
Con esta iniciativa, el
gobierno de la garantiza el derecho de acceso de quienes no tienen provincia de Mendoza gas de red.