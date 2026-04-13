"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 13 al 18 de abril

Por Sitio Andino Departamentales 13 de abril de 2026 - 07:35
El
operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la en garrafa subsidiada zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 13 al 18 de abril, el programa visitará los distintos departamentos.
Luzuriaga. Barrio Renacer. Manzana C, Casa 4. 9.30. Gutiérrez. Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. 10.30. Gutiérrez. Barrio Corazón de Jesús. Río Diamante y Correa (frente a la escuela, El Bloque). 12.
Las Heras
El Algarrobal. Barrio Las Viñas. Comedor Nadine. 9.30. El Borbollón. CIC El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. 10.30. El Borbollón. Barrio Relocalización. Manzana B, Casa 6. 11.30.
Santa Rosa
El Divisadero. Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. 8.30. 12 de Octubre. Barrio Santa Rita. 9. 25 de Mayo. Barrio Malvinas Argentinas. RP 50 km 1012. 9.30. 25 de Mayo. Frente a Barrio Promotor. 10. El Marcado. Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. 10.30. El Marcado. Barrio Molina Cabrera. 11.
Tunuyán
Las Pintadas. Centro de Salud N° 153 Dr. Sergio M. Jara. 10. El Tópón. Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. 11.30. Ciudad. Escuela N° 4-107 Ejército Argentino. 12.30. Martes 14
Guaymallén
Villa Nueva. Araujo e Yrigoyen (a metros de Escuela García Morales). 9.30. Belgrano. Unión Vecinal Julio A. Roca. Correa Saa 3609. 10.30. Belgrano. Unión Vecinal Gomensoro. Bolivia 1835. 11.30. Belgrano. Polideportivo Poliguay. Gomensoro y 3 de Febrero. 12.30.
Godoy Cruz
Villa Marini. Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. 9. Villa Marini. Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. 10. Villa Marini. Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. 11. Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Parque Sur. 12. Villa del Parque. Unión Vecinal Villa del Parque. 13.
San Rafael
Monte Comán. Predio Ferrocarril. Destacamento policial. 9.
Luján de Cuyo
Carrodilla. Terrada y Malvinas Argentinas. 9.30. Carrodilla. Barrio XUMEC. Manzana 9, Casa 2. 10.30. Mayor Drummond. Barrio 26 de Agosto. Calle Chile 2182. 11.
Junín
Phillips. Delegación Municipal. 10. Phillips. Barrio Otojanes. SUM. 11.
San Carlos
Eugenio Bustos. Paraje El Cepillo. Barrio Renacer. 10. Eugenio Bustos. Calle El Indio. Predio Notamadera. 11. Eugenio Bustos. Cobos y Libertad. 12.
Tupungato
Villa Bastías. Barrio Arco Iris. 9.
La Paz
Desaguadero. Plaza Armando Amaya. 9. La Menta. Refugio Noemí Frías. 11.30. La Menta. Refugio frente a Pasarela. 11.45. La Menta. Refugio Zabala. 12. Miércoles 15
Maipú
Rodeo del Medio. Barrios Caminos del Sol. Intersección calles internas Barrio a 100 m de Calle Víctor Hugo. 9.30. Fray Luis Beltrán. Escuela N° 1-396 “Cloromira Giménez”. Los Álamos s/n. 10.30. Fray Luis Beltrán. Mina de Oro y Vargas. 11.30. Fray Luis Beltrán. Hospital Metraux. Espacio verde frente al hospital. 12.30.
Lavalle
Secano Lavallino. Paraje El Retamo. 9. Secano Lavallino. Paraje Lagunitas. 9.30. Secano Lavallino. Paraje San Miguel. 10.30. Secano Lavallino. Paraje El Puerto. 11.30. Secano Lavallino. Paraje La Majada. 12. Secano Lavallino. Paraje Cavadito. 13. Secano Lavallino. Paraje Asunción. 13.30.
San Rafael
Goudge. Escuela N° 1-134 Triunvirato. 9.
San Martín
Ciudad. Barrio Libertad. El Vivero. Calle Los Cerezos. 9. Ciudad. Barrio del Carmen. SUM. 10. Ciudad. Barrio Primavera. Cancha de fútbol. 11.30. Ciudad. Barrio Ambrosio. Plaza. 12.30.
Tunuyán
Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. 10. Puente del Río. Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. 11.30. Ciudad. Área Departamental de Salud. Larralde 541. 12.30.
Luján de Cuyo
Perdriel. Barrio Las Palmeras. Playón espacio verde. 9.30. Perdriel. Barrio Nueva Vida. Boulevard. 10.15. Perdriel. Barrio Jardines de Brandsen. Playón. 11.
Junín
Ciudad. Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. 10. Ciudad. Desarrollo Social Municipal. 11.
Guaymallén
Kilómetro 8. Benjamín Argumedo y Las Champas. 9.30. La Primavera. Antonio Piera 335. 10.30. Colonia Segovia. Asociación Barrio San Agustín. Calle Cambiaggi a 100 m de Milagros. 11.30. Colonia Segovia. Barrio Nebot. SUM. La Florida 5557. 12.30.
Las Heras
Panquehua. CEDRyS N° 10. Chiclana y Esquina Pública. 9.30. El Resguardo. CEDRyS N° 1. Juan Maza y Catamarca. 10.30. El Zapallar. CEDRyS N° 3. Olascoaga y Martín Fierro. 11.30.
General Alvear
Bowen. Barrio El Tanque. 9. Bowen. Paraje El Rincón. Casa F, 22. 10.45. Bowen. Paraje El Monarca. Última casa. 11.15. Jueves 16
Guaymallén
Colonia Molina. Predio Enrique. Miarlles s/n. 9.30. Colonia Segovia. Subdelegación Colonia Segovia. Carril a Lavalle y Buenos Vecinos. 10.30. Los Corralitos. Buenos Vecinos y Godoy Cruz. 11.30. Rodeo de la Cruz. Barrio Luz de Vida. Buenos Vecinos y vías del ferrocarril. 12.30.
Godoy Cruz
Villa Marini. Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. 9. Villa Marini. Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana H. 10. San Vicente. Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. 11. Villa del Parque. Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. 12. Villa del Parque. Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. 13. Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. 14.
Las Heras (Alta Montaña)
Uspallata. Informador Turístico. 10. Polvaredas. Destacamento Policial. 11.30. Punta de Vacas. Centro de Salud. 12. Puente del Inca. Playa de estacionamiento. 12.30.
Junín
Medrano. Paraje El Martillo. Barrio El Vivero. 10. Medrano. Paraje El Martillo. Barrio El Martillo. 10.30. Medrano. Delegación Municipal. 11.
Luján de Cuyo
Vertientes del Pedemonte. Capilla Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás. Calle Unión km 3,5. 9.30. Vertientes del Pedemonte. Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. 10. Vertientes del Pedemonte. Calle Los Álamos s/n. Espacio verde. 10.30. Chacras de Coria. Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán. 11.15.
Tupungato
Anchoris. Delegación Municipal (a 200 m detrás de Escuela Isla Soledad). 9.
Lavalle
Costa de Araujo. Centro de Jubilados Heriberto Devoto. 9. Costa de Araujo. Plaza Barrio Cuyum. 9.30. Costa de Araujo. Calle Eva Perón y Circunvalación (casa de María Santana). 10. Costa de Araujo. Calle Garibaldi frente a corralón municipal. 10.30. Costa de Araujo. Barrio Fuerza Nueva. 11.
San Rafael
Cuadro Benegas. Paraje Los Coroneles. 9. Cuadro Benegas. Escuela N° 4-102 “Antonio Buttini”. 10. Cuadro Benegas. Paraje El Vencedor. Escuela N° 1-341 “Dr. Luis Dellepiani”. 12.30. Viernes 17
Maipú
Lunlunta. Escuela N° 1-121 “Cabildo Abierto”. Maza 6303. 9.30. Cruz de Piedra. Tres Esquinas. Pescara y Callejón Sánchez. 10.30. Russell. Barrio Scala. Plaza. Bolívar y Luis Pasteur (a 100 m de Escuela N° 1-089 “La Superiora”). 11. Coquimbito. Barrio AMUPE II. Paraná y Saavedra. 11.45.
Tunuyán
Colonia Las Rosas. Centro de Salud N° 91. Tabanera s/n. 10. Ciudad. Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. 11.30. Ciudad. Escuela N° 1-426 “José Hernández”. Juan B. Justo y Alem. 12.30.
Rivadavia
Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. 9. Reducción de Abajo. Barrio Alma Fuerte. 9.15. Reducción de Arriba. Plaza Los Burros. 9.45.
General Alvear
Carmensa. Polideportivo. 9.
San Martín
Buen Orden. Barrio Valentini. Ingreso al barrio. 9. Buen Orden. Barrio Buen Orden. Espacio verde. 10. Alto Salvador. Barrio López. Plaza. 11.30. Alto Salvador. Barrio Las Barreras. Calle Oratorio (frente a transformador). 13.
Las Heras
Panquehua. CEDRyS N° 20. Molinero Tejeda y Vicente Gil. 9.30. El Resguardo. Barrio Yapeyú. CEDRyS N° 23. Anahualpi y Salta. 10.30. El Resguardo. Cancha Barrio Eva Perón. Abel Zapata y Provincias Unidas. 11.30.
Capital
Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. 9. Sección Once. Barrio La Favorita. Aliar y Pablo Neruda. 10. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Benedetti y Cadetes Chilenos. 11. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. 11.40. Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. 12.15. Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador N° 2. 13. Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría N° 33. 13.30.
Malargüe
Ciudad. Paraje La Junta. SUM. 8.30. Ciudad. Barrio Carbometal. Ejército de los Andes 2000. 9.
Lavalle
Costa de Araujo. Calle Morón y Ruta 142. 9. Gustavo André. Calle Estrella y El Carmen. 9.30. Gustavo André. Calle El Carmen y Los Olivos. 10. Gustavo André. Calle Moyano y Cortadera. 10.30. Gustavo André. Calle Moyano s/n (cancha de bochas). 11. Sábado 18
Las Heras
El Algarrobal. Feria El Algarrobal. Calle Quintana. 10.
Rivadavia
Ciudad. Barrio Villa Elvira. 9. Ciudad. Barrio SOEM. 9.30. Ciudad. Barrio Inmaculada. 10.
Capital
Recorrido 1
Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. 9. Sección Once. Barrio La Favorita. Aliar y Pablo Neruda. 10. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Benedetti y Cadetes Chilenos. 11. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. 11.15. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. 11.40. Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. 12.15.
Recorrido 2
Sección Ocho. Barrio Flores Oeste. Entre Democracia y José Ingenieros. 9. Sección Ocho. Barrio Soberanía. CIC 2. 10. Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría N° 33. 11. Sección Cuatro. Club Sarmiento. Santa Fe y Videla Castillo (Cuarta Sección). 12.
Con esta iniciativa, el
gobierno de la garantiza el provincia de Mendoza derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.