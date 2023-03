La exploración de Cerro Amarillo permitirá "conocer el territorio"

Estema semana la Cámara de Diputados de la Legislatura de Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la etapa de exploración del yacimiento de cobre Cerro Amarillo , ubicado al oeste del departamento de Malargüe. Legisladores aseguran que este proceso que “consume poca agua, es decir que tiene un mínimo impacto ambiental”, además de la generación de empleo y regalías para todos los mendocinos. La Declaración de Impacto Ambiental que fue aprobada en Diputados con veintinueve votos positivos, once negativos y cinco abstenciones, viene a ratificar la decisión del senado provincial.

Sobre el tema el diputado provincial Guillermo Mosso, de la línea Demócratas del Frente , recordó que lo aprobado es para avanzar con la exploración en la zona cordillerana del departamento de Malargüe, en su extremo noroeste “para evaluar la presencia del mineral de cobre”, agregando que el proyecto “consta de nueve perforaciones” , ejemplificando y para noción de los mendocinos, no tendría mayor impacto “porque la broca de diamantina no tiene un diámetro mayor a una botella de agua mineral”.

Scollo tenía 7 actas Mendoza no pagará por daños de infractor serial con carnet

La exploración de Cerro Amarillo aportará datos científicos de la zona

Más adelante Mosso dijo que “esta ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), obliga a la empresa a encarar otros asuntos “adicionales como no interferir en cauces de agua, realizar un inventario de espeleología (presencia de cavernas subterráneas), y acuíferos”, datos científicos del territorio “que muchas veces no se conocen porque no han existido exploraciones en la zona”, información que se transformará en pública, que estará en manos del Estado y al alcance de toda la ciudadanía.

“La exploración significa conocer el territorio” expresó Mosso dando mayor relevancia a este tipo de tareas, principalmente en la minería y en la actividad hidrocarburífera, y “en este proyecto”, por Cerro Amarillo, las señales “son altamente positivas, por la generación de empleo, caminos para los puesteros del lugar y desarrollo turístico, porque estas rutas vincularían con distintos destinos.