La enfermedad de chagas con tratamiento a temprana edad, se puede curar

Si bien no hay registros, si se sabe a ciencia a ciertas que en las mamás y los bebés chagásicos con el tratamiento es a temprana edad la enfermedad de chagas se puede curar. Se intenta evitar las secuelas de Chagas que tiene que ver con problemas cardiovasculares e intestinales. Es importante en el caso de encontrar una vinchuca, no hay que matarlas porque es necesario analizarlas si es que tiene o no el tripanosoma crucis.