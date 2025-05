La edición 44º de la Fiesta Nacional de la Ganadería quedó inaugurada oficialmente

La Embajadora Nacional Nicol Illanes despidiéndose de su mandato se dirigió a los presentes : "He tenido el enorme placer durante todo un año de poder representar esta gran fiesta y a cada ganadero. Representándolos en cada evento tanto departamental, provincial y nacional. Estoy feliz y me llena de orgullo poder decir que fui representante de la fiesta más grande del oeste argentino" .

El intendente alvearense Alejandro Molero fue el responsable del discurso de apertura, "Créanme que General Alvear está atravesando una etapa especial, particular y de privilegios en el entramado político de nuestra provincia" , comenzó expresando el mandatario.

Para continuar destacando las bondades del departamento: "Me voy a permitir mencionar que General Alvear sí está en una situación de privilegio, porque por primera vez en la historia, no como proyecto, no como promesa, sino como algo tangible, se está desarrollando obras de infraestructura por más de 50 mil millones de pesos".