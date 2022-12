La delicada situación de los galpones de empaque de fruta fresca

Comentó que se dedican desde hace algunos años a las frutas en fresco, que en su gran mayoría elaboran las frutas de su propia producción aunque, ocasionalmente, trabajan algunas de terceros. Su período de trabajo es muy fuerte en los meses de cosecha dónde tienen hasta 25 personas trabajando y, desde que la fruta ingresa a la planta hasta que sale al mercado interno (se dedican solamente a eso, no exportan nada) no transcurren más de 24/48 hs, que se hace muy dificultoso el mantenimiento de la actividad porque los costos de la generación de frío son muy difíciles de absorber y que no tienen mayores problemas con las líneas de producción, porque trabajan todas de fabricación nacional.

A partir de la observación que se realiza a menudo por la región se puede asegurar que, el funcionamiento de ésta empresa, es una excepción a la regla general.

Para ver la nota completa https://www.youtube.com/watch?v=H6tzpvz0D6Q