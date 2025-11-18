La cristalería detrás del éxito de la Peatonal del Vino: Ulpiano Suarez destacó su rol estratégico

¿Qué hay detrás de la cristalería elegida por la Ciudad de Mendoza? Ulpiano Suarez reveló su historia.

Un día después del evento que congregó a unas 110 mil personas , el intendente Ulpiano Suarez recorrió las instalaciones de R Cristal , la firma familiar mendocina que abasteció la cristalería . La visita buscó destacar el impacto de la fabricación nacional en el desarrollo económico y vitivinícola de la provincia.

La visita del jefe comunal se llevó a cabo el día posterior al evento, y tuvo como propósito principal poner en valor el rol estratégico de esta empresa local en el fortalecimiento del enoturismo y en la puesta en valor de la industria vitivinícola a nivel provincial.

Suarez fue acompañado por la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo , Yamila Meljim. Fueron recibidos por Cecilia Ruiz , propietaria de la firma , junto a Federico Martina , quienes guiaron el recorrido por el establecimiento. Los anfitriones explicaron el proceso de trabajo , la historia y la evolución de R Cristal desde sus inicios.

Ulpiano Suarez fue a descubrir el secreto de las 15 mil copas de la Peatonal del Vino.

Durante el recorrido, Cecilia Ruiz se detuvo a explicar las características específicas de la copa elegida para la Peatonal del Vino . La propietaria destacó que se optó por un modelo “muy lindo, de línea nacional, que estuviera en tendencia” .

Al respecto, detalló el diseño seleccionado: “Es una copa triangular, para salir un poquito de lo tradicional, con una importante cámara aromática que permite sentir de una manera especial los atributos del vino”, manifestó Ruiz, subrayando la importancia de la cristalería de calidad en la experiencia de la degustación.

ciudad de mendoza ulpiano suarez vino 2 La copa triangular utilizada durante la Peatonal del Vino 2025 cuenta con una cámara aromática que permite sentir de manera especial los atributos del vino. Foto: Prensa Ciudad de Mendoza.

Trayectoria y desarrollo industrial

R Cristal es una empresa familiar que cuenta con 25 años de trayectoria en el mercado. Surgió en el año 2001 con el objetivo de ser un proyecto de sustitución de importaciones en un contexto económico complejo para el país. Desde entonces, la firma consolidó un modelo productivo basado en la fabricación nacional, articulando su trabajo con una cooperativa de Buenos Aires, lo cual promueve el empleo y el desarrollo industrial.

La compañía mantiene vínculos sólidos con bodegas, enólogos, hoteles y productores locales. A lo largo de su historia, ha participado activamente en los principales eventos del sector, como la Mega Degustación, Alta Gama y el Almuerzo de Vendimia, contribuyendo a mejorar la presentación y la experiencia del vino mendocino en cada instancia.

ciudad de mendoza ulpiano suarez vino 1 La firma familiar mendocina R Cristal tiene 25 años de trayectoria en el sector vitivinícola y gastronómico. Foto: Prensa Ciudad de Mendoza.

Actualmente, la producción de R Cristal alcanza las 150 mil copas por año. Además de su línea original, en los últimos años la empresa ha ampliado su oferta incluyendo artículos para cervezas, cócteles y café. Sumó también la representación oficial de la prestigiosa marca italiana RCR, integrando estándares internacionales que complementan su producción.

Un valor agregado es su taller láser propio, que permite personalizar más del 80 por ciento de las piezas con logos e identidades de bodegas, hoteles y restaurantes, fortaleciendo la competitividad del sector turístico y gastronómico de Mendoza. Fuente: Prensa Ciudad de Mendoza.