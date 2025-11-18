18 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
INDUSTRIA Y ENOTURISMO

La cristalería detrás del éxito de la Peatonal del Vino: Ulpiano Suarez destacó su rol estratégico

El intendente de la Ciudad visitó la empresa R Cristal tras el multitudinario evento. La visita busca poner en valor el rol estratégico de la firma local.

¿Qué hay detrás de la cristalería elegida por la Ciudad de Mendoza? Ulpiano Suarez reveló su historia.

¿Qué hay detrás de la cristalería elegida por la Ciudad de Mendoza? Ulpiano Suarez reveló su historia.

Foto: Prensa Ciudad de Mendoza.

Ulpiano Suarez recorrió la empresa mendocina clave en el éxito de la Peatonal del Vino

La visita del jefe comunal se llevó a cabo el día posterior al evento, y tuvo como propósito principal poner en valor el rol estratégico de esta empresa local en el fortalecimiento del enoturismo y en la puesta en valor de la industria vitivinícola a nivel provincial.

Lee además
Firma de acuerdo en la Municipalidad de Mendoza.
Mendoza en el mundo

Ulpiano Suarez firmó un acuerdo estratégico con la ciudad china de Yantai
Ulpiano Suarez, presente en el cumpleaños 99 del Pasaje San Martín.
: Historia y arquitectura

El Pasaje San Martín celebró 99 años y comenzó la cuenta regresiva hacia su centenario
ciudad de mendoza ulpiano suarez vino 3
Ulpiano Suarez fue a descubrir el secreto de las 15 mil copas de la Peatonal del Vino.

Ulpiano Suarez fue a descubrir el secreto de las 15 mil copas de la Peatonal del Vino.

Suarez fue acompañado por la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim. Fueron recibidos por Cecilia Ruiz, propietaria de la firma, junto a Federico Martina, quienes guiaron el recorrido por el establecimiento. Los anfitriones explicaron el proceso de trabajo, la historia y la evolución de R Cristal desde sus inicios.

La copa triangular que realza el vino

Durante el recorrido, Cecilia Ruiz se detuvo a explicar las características específicas de la copa elegida para la Peatonal del Vino. La propietaria destacó que se optó por un modelo “muy lindo, de línea nacional, que estuviera en tendencia”.

Al respecto, detalló el diseño seleccionado: “Es una copa triangular, para salir un poquito de lo tradicional, con una importante cámara aromática que permite sentir de una manera especial los atributos del vino”, manifestó Ruiz, subrayando la importancia de la cristalería de calidad en la experiencia de la degustación.

ciudad de mendoza ulpiano suarez vino 2
La copa triangular utilizada durante la Peatonal del Vino 2025 cuenta con una cámara aromática que permite sentir de manera especial los atributos del vino.

La copa triangular utilizada durante la Peatonal del Vino 2025 cuenta con una cámara aromática que permite sentir de manera especial los atributos del vino.

Trayectoria y desarrollo industrial

R Cristal es una empresa familiar que cuenta con 25 años de trayectoria en el mercado. Surgió en el año 2001 con el objetivo de ser un proyecto de sustitución de importaciones en un contexto económico complejo para el país. Desde entonces, la firma consolidó un modelo productivo basado en la fabricación nacional, articulando su trabajo con una cooperativa de Buenos Aires, lo cual promueve el empleo y el desarrollo industrial.

La compañía mantiene vínculos sólidos con bodegas, enólogos, hoteles y productores locales. A lo largo de su historia, ha participado activamente en los principales eventos del sector, como la Mega Degustación, Alta Gama y el Almuerzo de Vendimia, contribuyendo a mejorar la presentación y la experiencia del vino mendocino en cada instancia.

ciudad de mendoza ulpiano suarez vino 1
La firma familiar mendocina R Cristal tiene 25 años de trayectoria en el sector vitivinícola y gastronómico.

La firma familiar mendocina R Cristal tiene 25 años de trayectoria en el sector vitivinícola y gastronómico.

Actualmente, la producción de R Cristal alcanza las 150 mil copas por año. Además de su línea original, en los últimos años la empresa ha ampliado su oferta incluyendo artículos para cervezas, cócteles y café. Sumó también la representación oficial de la prestigiosa marca italiana RCR, integrando estándares internacionales que complementan su producción.

Un valor agregado es su taller láser propio, que permite personalizar más del 80 por ciento de las piezas con logos e identidades de bodegas, hoteles y restaurantes, fortaleciendo la competitividad del sector turístico y gastronómico de Mendoza. Fuente: Prensa Ciudad de Mendoza.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael se prepara para una edición histórica de la Fiesta del Turismo y el Vino 2025

La Municipalidad de Mendoza impulsa la 12ª Star Party y posiciona a la astronomía como atractivo turístico

El Paseo de Arte volvió a brillar en Guaymallén y se combinó con una exhibición de autos clásicos

Más de 15 mil personas desafiaron el frío en el recital de La Delio Valdez en Malargüe

San Rafael recibió una nueva edición de la Provincia en tu Barrio

Modifican en Tunuyán la circulación en el ingreso norte por la construcción del nuevo ordenador vial

Tunuyán inauguró la plaza Unexpo con juegos nuevos, cámaras y un punto verde para reciclaje

Llega a Godoy Cruz el Mendoza Sax Fest: tres noches de saxofón, electrónica y jam sessions gratuitas

LO QUE SE LEE AHORA
Paseo de Arte en Guaymallén.
Emprendimientos locales

El Paseo de Arte volvió a brillar en Guaymallén y se combinó con una exhibición de autos clásicos

Las Más Leídas

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en la provincia de Mendoza en noviembre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en la provincia de Mendoza en noviembre 2025

La escuela donde ocurrió el abuso sexual está ubicada en Los Corralitos, Guaymallén.
no hay detenidos

Revuelo en una escuela de Guaymallén por una denuncia de abuso sexual

El accidente vial ocurrió en Suipacha y Martínez de Rosas
Siniestro

Video: tres vehículos protagonizaron un fuerte choque en Ciudad y una camioneta volcó

La Policía de Mendoza realizó intervenciones en Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén
Intervenciones

Megaoperativo de la Policía en Mendoza: detenciones, drogas y armas incautadas en 48 horas

Así quedó el auto en el que viajaban las vícitmas fatales en Guaymallén.
manejaba alcoholizado y en contramano

Condenaron al conductor que mató a padre e hija en Guaymallén y se fugó 12 años

Te Puede Interesar

Preocupación en la escuela Abraham Lemos por una grave denuncia de abuso sexual.
Preocupación

El conmovedor pedido de los padres tras la denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén

Por Pablo Segura
Este martes, Julieta Makintach fue destituida. 
"Justicia Divina"

Caso Diego Maradona: la jueza Julieta Makintach fue destituida por decisión unánime

Por Sitio Andino Policiales
El Gobierno de Mendoza creó un Registro de Proyectos Mineros: cómo se implementará.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza creó un Registro de Proyectos Mineros: cómo se implementará

Por Florencia Martinez del Rio