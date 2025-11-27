La Consulta amplía su atención: nuevos equipos y presencia semanal de ANSES

Microhospital de La Consulta en el departamento de San Carlos.

Por Sitio Andino Departamentales







El Municipio de San Carlos continúa impulsando políticas públicas que fortalecen la presencia del Estado en cada territorio. En esta oportunidad, se incorporan nuevos servicios y equipos de acompañamiento en el Microhospital de La Consulta (ubicado en la calle Ricardo Bustos 336), con el objetivo de acercar la atención y facilitar el acceso a derechos para todos los vecinos y vecinas.

A partir del jueves 4 de diciembre, y todos los jueves, el microhospital contará con la presencia de ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) , brindando asesoramiento personalizado y acompañamiento en distintos trámites. Este servicio se desarrolla bajo la coordinación del Jefe de Oficina V.D.U de ANSES, Federico Simón, quien junto a su equipo trabajará para agilizar y simplificar las gestiones de la comunidad.

Además, ya se encuentran funcionando en este espacio las áreas de Desarrollo Humano y Salud, coordinadas por Mariano Ottaviani, que ofrecen acompañamiento integral a través de los siguientes servicios:

Servicios del Microhospital de La Consulta en San Carlos Adulto Mayor

Discapacidad

Área de la Mujer

Acompañamiento Social Estas acciones refuerzan el compromiso de centralizar servicios esenciales en un mismo lugar, permitiendo que los vecinos encuentren respuestas y soluciones cerca de sus hogares, evitando traslados y optimizando los tiempos de atención.

La Municipalidad de San Carlos continúa trabajando para fortalecer la atención, garantizar el acceso a derechos y mejorar la calidad de vida de cada vecino y vecina del departamento.