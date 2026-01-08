Intensas lluvias en San Rafael dejaron 50 milímetros de agua y activaron operativos de emergencia

En distintos puntos, el agua escurrió de manera constante durante toda la mañana

Las lluvias registradas durante este miércoles dejaron aproximadamente 50 milímetros de agua , un volumen considerable para el departamento de San Rafael . Como consecuencia, se produjeron calles anegadas , especialmente en la zona de Valle Grande , uno de los sectores más afectados por el fenómeno climático.

En distintos puntos, el agua escurrió de manera constante durante toda la mañana , generando dificultades para la circulación y obligando a tomar medidas preventivas.

Según manifestó a Noticiero Andino, Hugo Crescitelli Director de Defensa Civil, uno de los sectores más comprometidos fue el Salado , en la zona de Villa 25, donde la Policía debió cortar el tránsito debido al importante caudal y la altura del agua.

En tanto, otros pasos permanecieron habilitados pero con extrema precaución , entre ellos:

Badenes , transitables con cuidado por la presencia de agua en la calzada

Paso alternativo al Molino , habilitado aunque con agua acumulada

Paso Los Dos Álamos, transitable pero con circulación restringida

Desde los organismos de emergencia remarcaron la necesidad de reducir la velocidad y extremar las medidas de seguridad.

Desde los organismos de emergencia remarcaron la necesidad de reducir la velocidad y extremar las medidas de seguridad

Asistencia a viviendas y caída de árboles

Además de los inconvenientes viales, se registraron algunas complicaciones en viviendas, principalmente por filtraciones. En estos casos, los vecinos solicitaron nylon y materiales de emergencia, los cuales pueden gestionarse acercándose a la delegación más cercana, tanto en barrios como en distritos.

También se reportó la caída de árboles y ramas, producto del peso del agua y la acumulación de hojas, situaciones que fueron atendidas tras los llamados de los vecinos.

Cómo comunicarse con Defensa Civil

Crescitelli recordó que la vía más rápida para reportar emergencias es llamar al 911, ya que el CEO coordina de manera inmediata con los equipos operativos, la Policía y Vialidad.

Los equipos permanecen en comunicación constante con delegados de Valle Grande y Villa 25, además de la Policía Turística, para monitorear el estado de los caminos y prevenir accidentes.