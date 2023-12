Inseguridad en General Alvear: le robaron cuatro veces en cuestión de semanas

Héctor confesó que, "la última vez que me robaron, salí de mi casa a las 6 y algo de la mañana y cuando volví a las 21.30 llego y cuando prendo las luces me encuentro que me falta un rollo de cables trifásico de unos 80 metros que significan un costo económico importante, inalcanzable para mí. En poco tiempo he pasado por estas situaciones de robo y estoy indignado con todo esto".