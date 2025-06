Incendio en una vivienda de Real del Padre dejó a una familia sin "nada"

image.png

Francisca Palma Villca, afectada por las circunstancias acaecidas que derivaron en la pérdida total de sus bienes materiales, comentó a Noticiero Andino: "Los vecinos me dijeron que todo pasó en un segundo y que ellos no pudieron hacer nada, trataron de apagar el fuego, pero no llegaron a tiempo. Nunca me imaginé que me pasaría esto, si alguien quiere ayudarnos, puede hacerlo al número 2625407081, lo agradecería con todo mi corazón".