9 de abril de 2026
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Impulsan obras en el cementerio de General Alvear: proyectan una capilla y mejoras en el ingreso

Desde el bloque de la UCR impulsan proyectos para optimizar la infraestructura del cementerio de General Alvear.

Cementerio de General Alvear.

Cementerio de General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

Desde el bloque de la Unión Cívica Radical, la concejal Gisela Bello dio a conocer que trabaja en distintos proyectos orientados a mejorar la infraestructura del cementerio municipal de General Alvear, ubicado sobre calle Santa Fe.

Las iniciativas apuntan a poner en valor el espacio, teniendo en cuenta la importante cantidad de vecinos que concurren al lugar en diferentes fechas del año.

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Proyectan una capilla y mejoras estructurales en el cementerio

Entre las propuestas se destaca la posibilidad de construir una capilla dentro del predio, así como también realizar modificaciones en el frente del cementerio. Según explicó la edil, el objetivo es brindar mejores condiciones para quienes visitan el lugar y adecuar las instalaciones a la demanda actual.

“Sabemos que es mucha la gente que concurre para diferentes fechas y las instalaciones tienen que estar en condiciones”, aseguró Bello.

El cementerio, un espacio con alta concurrencia

Desde el bloque señalaron que el cementerio municipal es un punto de encuentro frecuente para la comunidad, especialmente en fechas conmemorativas, lo que refuerza la necesidad de avanzar en obras de mejora.

En ese sentido, remarcaron la importancia de planificar intervenciones que permitan garantizar un espacio adecuado, accesible y en buen estado para todos los vecinos.

Mejoras en el cementerio de General Alvear

Embed - PROYECTAN UNA CAPILLA Y UN RESGUARDO EN EL CEMENTERIO

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