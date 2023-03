Huyó un preso, buscaron un turista fantasma y murió ex policía en un picadito.

En las últimas 12 horas en San Rafael se escapó un preso , se realizó la búsqueda de un supuesto extraviado en Valle Grande, murió un ex policía jugando al fútbol y chocaron dos vehículos con casi una decena de ocupantes.

Parece broma, pero no lo es; hasta podría ser una anécdota su salida porque no se trata de una fuga delictiva, no usó la fuerza sobre las cosas, por ejemplo, contra algún candado o cerradura, ni violencia sobre las personas, como algún guardia u otro preso que quisiera impedirle. Sencillamente, se fue.