Historia de vida: la solidaridad de la gente y un gracias eterno de Romeo

Embed - Asociacion Tras-Pasar on Instagram: "OBJETIVO CUMPLIDOOOOOO . . . . . . ¿FRENÁS DOS SEGUNDOS? ¿Nos ayudas a llevar a Romeo a su TRASPLANTE? A veces es difícil entender algunas cosas de la vida ¿No? Nos hacemos muchas preguntas inevitables como el por qué nuestro amigo Romeo a tan corta edad enfrenta por segunda vez al cáncer... Pero no te esfuerces, no vas a encontrar respuestas. Algunas otras como por qué su mamá en vez de estar enfocada al 100% en su hijo tiene que volverse loca para llegar a cubrir algunos gastos... tampoco intentes entender, sólo te generaría enojo y frustración. Así que venimos a proponerte que en vez de enojarnos o hacernos preguntas sin respuestas, NOS PONGAMOS JUNTOS EN ACCIÓN y hagamos una vez más esas locuras que tanto nos gusta hacer... Romeo debe viajar el día 6 de abril a Córdoba para presentarse el 7 en el Hospital para su trasplante de médula ósea. Necesitamos cubrir el VIAJE y el PRIMER MES de alquiler que debe ser abonado el mismo día que lleguen así que la cuenta regresiva comienza ya!!! ¿Estás listo? ¿Nos acompañas? ¿Llevamos a Romeo a destino entre todos? ¡¡¡Todas estas preguntas SI tienen respuestas!!! Te dejamos a continuación los DATOS de su Mamá, un ALIAS y a nombre de quién está la cuenta. Toda ayuda sirve $100, $500, $1000 y si compartis somos más ALIAS: ROMEO2012.MP Maria Eliana Barrionuevo CVU: 0000003100082395154326 CUIT/CUIL: 27254155298 Mercado Pago Juntos podemos hacer una vez más #QueElAmorTraspase"

