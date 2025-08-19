Higiene urbana profunda: la Ciudad trabaja en Soberanía Nacional y Olivares

Higiene urbana profunda en la Ciudad de Mendoza.

Hasta el 22 de este mes, la Municipalidad de Mendoza concretará labores de higiene urbana profunda en los barrios Soberanía Nacional y Olivares en el marco de los operativos 360 que se ejecutan en amplios sectores capitalinos. Dichas acciones se iniciarán en el Soberanía Nacional y luego en el barrio Olivares.

Entre los trabajos que se van a concretar, se prevé la limpieza de acequias, levantamiento de remanentes y escombros, barrido manual y mecánico de calles y desmalezado, entre otros. Con estas acciones, el municipio busca brindar una mejor calidad de vida de los vecinos que habitan el lugar.

Es importante destacar que estos operativos 360 buscan garantizar, también, el mantenimiento del espacio público, propiciando sectores y barrios limpios y ordenados. Estos trabajos forman parte de un trabajo sostenido en toda la Ciudad.

