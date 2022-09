Heladas en Valle de Uco: los productores podrán denunciar.

En diálogo con Noticiero Andino Valle de Uco el Responsable de la DACC del Valle de Uco, Gabriel Rizzato explicó: “En cuanto a la documentación que deberán tener los productores, se les solicitará solamente el Certificado de inscripción del establecimiento en el Registro Permanente del Uso de la Tierra (RUT), junto a los datos personales del denunciante. En caso que el establecimiento no esté inscripto, debe registrarlo en el momento; de lo contrario no se le podrá recibir la denuncia. Es importante conservar el comprobante de la denuncia” “En cuanto a la documentación que deberán tener los productores, se les solicitará solamente el Certificado de inscripción del establecimiento en el Registro Permanente del Uso de la Tierra (RUT), junto a los datos personales del denunciante. En caso que el establecimiento no esté inscripto, debe registrarlo en el momento; de lo contrario no se le podrá recibir la denuncia. Es importante conservar el comprobante de la denuncia”