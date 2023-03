Heladas tardías: productores se reunieron en Tunuyán

tomates helados.jpg Tomates afectados por las heladas de febrero 2023

En la mañana de este martes 7 de marzo, un grupo de productores afectados por estas heladas de febrero se reunieron en la Cámara de Comercio de Tunuyán y luego de la misma, Hugo Sánchez, productor tomatero desde hace 12 años dijo que estas heladas fueron insólitas para esta época del año. Por su parte Martin Gurriz, quien además de tomate produce ajos, expresó que de las 22 has que tenía plantadas solamente podrá cosechar alrededor de 10, con el consiguiente perjuicio a lo que se suma que por las dificultades cambiarias el ajo continúa en las fincas ya que no se ha podido vender. También se encontraba presente Diego Sabatini quien tiene plantadas alrededor de 20 has de las cuales no cree poder rescatar un 40%.