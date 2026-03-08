Habrá corte de luz en un departamento del Valle de Uco este domingo 8 de marzo.

Durante la mañana y tarde de este domingo 8 de marzo, vecinos de Tupungato se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.
El corte de luz programado afectará a varios vecinos de Tupungato. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.
En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.
Tpungato
– En calle El Álamo, hacia el oeste de Ruta Provincial N°89. En Hotel Tupungato Divino; Gualtallary. De 8.30 a 12.30 h.
Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.
Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.
Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.
Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:
La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación