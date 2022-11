Guaymallén: regresa este fin de semana Paseo Sinfónico

Este evento original de Guaymallén contará con una grilla de altísima calidad artística: la primera jornada abrirá el escenario con rock sinfónico y la actuación de All Shook Up (banda tributo a Elvis Presley), The Clover (homenaje al rock de los años 60 y 70), Roxband (banda tributo a Roxette) y Queen Sinfónico, con arreglos del maestro César Lara y coordinación de banda y coros de David De Mata.