29 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Guaymallén presenta la muestra "Pinturas" con obras de niños y adultos del Taller de Arte

Guaymallén abrirá la exposición de alumnos del taller de Roxana González, un espacio que promueve vínculos, creatividad y un sentido de pertenencia a través del arte.

Se presenta la muestra Pinturas en Guaymallén.

El Municipio de Guaymallén invita a la inauguración de la muestra “Pinturas”, a cargo de los alumnos del Taller de Arte para niños y adultos de la profesora Roxana González. La actividad se realizará el próximo miércoles 3 de diciembre, a las 20.00 horas, en la Sala Blas Shopping, con entrada gratuita y para todo público.

La muestra estará disponible hasta el 31 de enero de 2026 y podrá ser visitada de lunes a viernes de 9 a 19h, en Lincoln 277 de Villa Nueva.

El encuentro contará con la participación del Ensamble Gypsy Jazz, un dúo de guitarras conformado por Exequiel Sandoval y Marco Merlo, integrantes de la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia.

El taller, un pedacito de hogar

“Hace unos años comenzó este sueño, un taller que nació del amor por la pintura, pero que con el transcurrir del tiempo se fue transformando en algo mucho más grande que una clase de arte. Hoy es un espacio donde cada persona que asiste encuentra un pedacito de hogar, un lugar fresco para respirar y así detener el mundo por un momento y dejar que cada alma se exprese a través del color.

Nuestro taller, no se sostiene solo en técnicas de dibujo o pinceladas perfectamente dadas, sino también en miradas que se acompañan, en conversaciones que sanan, en risas que alivian y en silencios compartidos que dicen más que las palabras. Aquí el arte es simplemente la excusa, lo esencial son las personas.

Creemos en la magia que sucede cuando un grupo de personas se reúne a crear, es como la pintura puede unir a desconocidos, convertirlos en amigos y a veces, en familia.

Cada día abrimos las puertas con la esperanza de que quienes entren encuentren no solo un lugar para aprender, sino un lugar para sentirse libres y plenos. Este taller es nuestro refugio, nuestro abrazo cotidiano, es el espacio donde recordamos que todos tenemos un rincón en el mundo y que cuando pintamos ese rincón se ilumina”, expresó Roxana González.

