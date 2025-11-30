30 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Gran debut de "Market Maule" en San Rafael: más de 50 stands y público desde temprano

La feria reúne a artesanos y productores de San Rafael y la Región del Maule. Un evento que impulsa el intercambio cultural y económico entre ambos territorios.

Así fue el sábado en Market Maule en San Rafael, la feria internacional que une a Mendoza y la localidad chilena.

Así fue el sábado en "Market Maule" en San Rafael, la feria internacional que une a Mendoza y la localidad chilena.

Foto: Municipalidad de San Rafael
Por Sitio Andino Departamentales

La Feria Internacional “Market Maule” abrió sus puertas en el Parque Hipólito Yrigoyen de San Rafael, con una gran afluencia de vecinos y turistas que se acercaron desde temprano para recorrer los productos de Argentina y Chile. El encuentro reúne durante todo el fin de semana a productores y artesanos mendocinos y de la región del Maule, en un evento que combina tradición, economía regional y un fuerte espíritu de integración binacional.

San Rafael: así es Market Maule, la feria que potencia el Paso Pehuenche

La feria se desarrolla en una gran carpa instalada a pocos metros del playón de Plaza Francia, donde el público puede descubrir artículos realizados en madera, cuero, lana, telar, piezas de orfebrería, además de vinos, alimentos típicos, elaboraciones gourmet y otras propuestas artesanales. El espacio estará abierto hasta el domingo, de 16 a 23.

feria expo maule san rafael 2
Market Maule tuvo un debut con cientos de mendocinos y turistas interesados en los productos regionales de Chile.

Market Maule tuvo un debut con cientos de mendocinos y turistas interesados en los productos regionales de Chile.

Desde la región del Maule destacaron la relevancia estratégica del encuentro. Cristian Arellano Orrego, director de Presupuesto e Inversión del Gobierno Regional del Maule, señaló: “Estamos muy orgullosos de estar con nuestros emprendedores en San Rafael. Uno de los propósitos es fomentar el Paso Pehuenche, que es unión de culturas y economías”. Además, remarcó que “este es el primer hito que estamos realizando, el pie inicial para fomentar la colaboración de pueblos hermanos”.

En el mismo sentido, Fabián Meza, director de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo Maule, sostuvo que la feria “forma parte del intercambio económico, cultural y turístico” y agregó: “Estamos estrechando lazos para potenciar la economía; la unión es muy importante para crecer y el compromiso del Maule es seguir trabajando en conjunto”.

feria expo maule san rafael 1
Uno de los propósitos de

Uno de los propósitos de "Market Maule" es fomentar el Paso Pehuenche.

Con propuestas variadas y participación de ambos lados de la cordillera, “Market Maule” se consolida este fin de semana como un punto de encuentro para la integración regional, el turismo y el desarrollo productivo, ofreciendo nuevas oportunidades para emprendedores y visitantes.

