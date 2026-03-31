Godoy Cruz celebra el Día del Taco con promociones y propuestas en gastronomía

En el marco del Día Mundial del Taco , Godoy Cruz se suma a la celebración con una propuesta especial: promociones 2x1 en tacos en distintos locales de gastronomía del departamento.

La iniciativa, impulsada en conjunto con comerciantes del rubro, permitirá que mendocinos y turistas disfruten de uno de los platos más emblemáticos de la cocina mexicana , en una jornada pensada para compartir y disfrutar.

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De esta manera, este martes 31 quienes participen podrán acceder al beneficio abonando en efectivo o por transferencia . Para ello, será necesario realizar una reserva previa en los comercios adheridos.

La propuesta forma parte de una serie de acciones orientadas a fortalecer el desarrollo económico y comercial del departamento , con el objetivo de consolidar a Godoy Cruz como un polo gastronómico de referencia en Mendoza.

En ese sentido, este tipo de iniciativas no solo promueven el consumo en locales, sino que también generan nuevas experiencias para vecinos y visitantes, incentivando la actividad del sector.

Cómo acceder al beneficio en Godoy Cruz

Para aprovechar el 2x1 en tacos, las personas interesadas deberán obtener un código de beneficio a través de un enlace habilitado por la organización y luego realizar la reserva correspondiente en el comercio elegido.

Es importante tener en cuenta que dicho código será solicitado al momento de confirmar la reserva, por lo que resulta un requisito indispensable para acceder a la promoción.

Comercios de Godoy Cruz adheridos al beneficio

Los locales que participan de esta propuesta son:

La Taquería – Ceretti 244, Centro Comercial Planta Uno Reservas: 261 209-0474

– Ceretti 244, Centro Comercial Planta Uno Taco Azteca – Av. San Martín Sur 2875, Centro Comercial Palmares Reservas: 261 686-4236

– Av. San Martín Sur 2875, Centro Comercial Palmares Tacos México – San Martín 1850, Barrio Bombal Reservas: 261 775-4787

Una celebración con sabor internacional en Godoy Cruz

El Día Mundial del Taco se celebra cada 31 de marzo y tiene como objetivo difundir la diversidad de este tradicional plato mexicano en todo el mundo. La fecha fue impulsada en 2007 a partir de una campaña de Televisa, con el fin de promover su consumo y destacar su valor cultural.

Así, la jornada se convierte en una excusa ideal para reunirse, compartir y disfrutar de sabores que trascienden fronteras y forman parte de la identidad gastronómica internacional.

En este contexto, Godoy Cruz se suma a la celebración con una propuesta que combina gastronomía, promoción comercial y encuentro social, consolidando su perfil como destino culinario en la provincia.