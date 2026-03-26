26 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz impulsa su perfil gastronómico con el Día Mundial del Taco

Habrá promociones 2x1 en distintos locales del departamento de Godoy Cruz con reserva previa y cupos limitados.

Godoy Cruz celebra el Día Mundial del Taco.

Godoy Cruz celebra el Día Mundial del Taco.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del Día Mundial del Taco, el municipio de Godoy Cruz se suma a la celebración con una propuesta especial: promociones 2x1 en tacos en distintos locales gastronómicos del departamento.

La iniciativa, impulsada en conjunto con comerciantes del sector, invita tanto a mendocinos como a turistas a disfrutar de uno de los platos más representativos de la cocina mexicana.

Lee además
El Ministerio de Seguridad dispuso nuevas medidas de protección - Ilustrativa

La familia de la niña baleada en Godoy Cruz quedó bajo custodia policial en medio de un clima de tensión
La menor permanece bajo monitoreo constante video

Cómo evoluciona la salud la nena baleada en Godoy Cruz tras una cirugía de alto riesgo

La promoción estará vigente el martes 31 y se podrá abonar en efectivo o mediante transferencia. Para acceder al beneficio, será necesario realizar una reserva previa en los comercios adheridos.

Impulso a la gastronomía local

La propuesta forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la actividad económica y comercial del departamento. En ese sentido, busca consolidar a Godoy Cruz como un polo gastronómico dentro de la provincia.

Este tipo de acciones no solo incentivan el consumo en los locales, sino que también promueven nuevas experiencias para vecinos y visitantes, dinamizando el sector.

Cómo acceder al 2x1 en Godoy Cruz

Quienes deseen aprovechar la promoción deberán obtener un código de beneficio a través de un enlace habilitado por el municipio. Ese código será solicitado al momento de confirmar la reserva en el comercio elegido, por lo que resulta indispensable para acceder al descuento.

Comercios adheridos de Godoy Cruz

Entre los locales participantes se encuentran:

  • La Taquería
  • Taco Azteca
  • Tacos México

Una celebración global

El Día Mundial del Taco se celebra cada 31 de marzo y tiene como objetivo difundir la riqueza de este tradicional plato mexicano a nivel internacional. La fecha surgió en 2007 a partir de una campaña impulsada por la empresa Televisa.

La jornada se presenta como una oportunidad ideal para compartir, reunirse y disfrutar de sabores que trascienden fronteras.

En este contexto, Godoy Cruz se suma a la celebración con una propuesta que combina promoción comercial, gastronomía y encuentro social, consolidando su perfil como destino culinario en Mendoza.

Temas
Seguí leyendo

Reunión clave en Godoy Cruz: cómo buscan sostener los municipios

Volcó un camión en el Acceso Sur: hay demoras en el tránsito

Cuánto cuesta vivir en Godoy Cruz y Ciudad, las zonas con más alquileres disponibles en Mendoza

Memoria y relatos: presentan una obra marcada por la historia argentina

Mendoza destina fondos del resarcimiento al turismo y financia el primer proyecto municipal

Desgarrador relato de la madre de la niña baleada en Godoy Cruz

Balearon a una nena de once años en la puerta de su casa de Godoy Cruz y el atacante está prófugo

El olfato de Sky no falló: así ubicó el perro de la Policía a un sospechoso tras un robo en Godoy Cruz

LO QUE SE LEE AHORA
Observatorio Pierre Auger en la provincia de Mendoza.

En Mendoza, el Observatorio Pierre Auger que se volvió clave para la ciencia mundial

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de marzo: números ganadores del sorteo 3359.

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de marzo: números ganadores del sorteo 3359

Mendoza tiene la estación de YPF que más combustible vende en toda Argentina

La estación de YPF en Mendoza que rompe récords en todo el país

Importante robo en plena Ciudad de Mendoza. 

Ahora en la Sexta Sección: otro importante robo en una casa

Tiene 25 años y se someterá a eutanasia: la drástica decisión de Noelia

Un caso que impacta: la dura historia detrás de la eutanasia de una joven de 25 años

La vicegobernadora volvió a generar polémica en redes sociales.

Un intendente radical le respondió a la vicegobernadora sobre la cifra de desaparecidos: "Es gravísimo"