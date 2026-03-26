Godoy Cruz impulsa su perfil gastronómico con el Día Mundial del Taco

En el marco del Día Mundial del Taco, el municipio de Godoy Cruz se suma a la celebración con una propuesta especial: promociones 2x1 en tacos en distintos locales gastronómicos del departamento.
Habrá promociones 2x1 en distintos locales del departamento de Godoy Cruz con reserva previa y cupos limitados.
En el marco del Día Mundial del Taco, el municipio de Godoy Cruz se suma a la celebración con una propuesta especial: promociones 2x1 en tacos en distintos locales gastronómicos del departamento.
La iniciativa, impulsada en conjunto con comerciantes del sector, invita tanto a mendocinos como a turistas a disfrutar de uno de los platos más representativos de la cocina mexicana.
La promoción estará vigente el martes 31 y se podrá abonar en efectivo o mediante transferencia. Para acceder al beneficio, será necesario realizar una reserva previa en los comercios adheridos.
La propuesta forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la actividad económica y comercial del departamento. En ese sentido, busca consolidar a Godoy Cruz como un polo gastronómico dentro de la provincia.
Este tipo de acciones no solo incentivan el consumo en los locales, sino que también promueven nuevas experiencias para vecinos y visitantes, dinamizando el sector.
Quienes deseen aprovechar la promoción deberán obtener un código de beneficio a través de un enlace habilitado por el municipio. Ese código será solicitado al momento de confirmar la reserva en el comercio elegido, por lo que resulta indispensable para acceder al descuento.
El Día Mundial del Taco se celebra cada 31 de marzo y tiene como objetivo difundir la riqueza de este tradicional plato mexicano a nivel internacional. La fecha surgió en 2007 a partir de una campaña impulsada por la empresa Televisa.
La jornada se presenta como una oportunidad ideal para compartir, reunirse y disfrutar de sabores que trascienden fronteras.
En este contexto, Godoy Cruz se suma a la celebración con una propuesta que combina promoción comercial, gastronomía y encuentro social, consolidando su perfil como destino culinario en Mendoza.