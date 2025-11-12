Germán Herrada: "Queremos una Cámara de Comercio más abierta y enfocada en el desarrollo de General Alvear".

La Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear cumple 92 años de historia y compromiso con el desarrollo productivo del sur mendocino. Su flamante presidente, Germán Herrada , dialogó con el programa Bien Nuestro de Cadena Andina y repasó los desafíos de la institución en esta nueva etapa.

El aniversario se celebrará el jueves 13 de noviembre , mientras que el viernes 14 se realizará el festejo en el salón Fernández, ubicado dentro del perímetro ferial. El encuentro incluirá una cena, entrega de distinciones y reconocimientos a empresarios y socios destacados.

“Cumplimos 92 años y lo festejamos con nuestra fiesta anual, donde entregamos premios a los empresarios distinguidos en cada una de las áreas económicas del departamento. E s una forma de reconocer el trabajo y la trayectoria de quienes sostienen la economía local ”, expresó Germán Herrada.

Durante la fiesta de aniversario , además de los premios a empresarios destacados, se entregarán distinciones a socios que cumplen 25 años de permanencia en la institución y al Empresario del Año , entre otros reconocimientos. En total, serán 12 galardones .

Las tarjetas para participar del evento están disponibles en la sede de la Cámara, con un valor de $70.000.

Una historia institucional con proyección

La Cámara de Comercio de General Alvear es una de las entidades más antiguas y representativas del sector empresarial mendocino. Su historia está íntimamente ligada al crecimiento del departamento y al impulso de actividades clave como la ganadería, la agricultura y el comercio regional.

Herrada, quien asumió recientemente la presidencia, recordó su recorrido dentro de la institución: “Entré en la Cámara en 2007, fui presidente de la Cámara Joven, después integré la específica de comercio y ocupé la tesorería antes de asumir esta presidencia. Lo importante es el grupo que se ha formado con los presidentes anteriores. Es un equipo sólido, con experiencia y muchas ganas de seguir haciendo cosas por Alvear”.

Trabajo en equipo y apertura a nuevos socios

El nuevo titular de la Cámara destacó la importancia de sumar más comerciantes y emprendedores a la vida institucional, con una visión participativa y moderna.

“Queremos invitar a más comerciantes a acercarse, no solo a asociarse, sino a conocer cómo se trabaja".

"La idea es tener una Cámara más abierta, enfocada en el crecimiento de las actividades económicas del departamento. No se trata de organizar eventos, sino de generar desarrollo y oportunidades”, remarcó.

Actualmente, la Cámara cuenta con unos 450 socios activos, distribuidos entre las diferentes específicas. El objetivo, explicó Herrada, es fortalecer cada una de ellas para que los beneficios lleguen a todos los sectores.

“Mientras más seamos, más fácil será el trabajo. Estamos trabajando para que los socios se sientan acompañados y para que los que aún no forman parte se integren. La unión es lo que nos da fuerza”, agregó.

La Fiesta de la Ganadería, un símbolo alvearense

Entre las principales actividades anuales, la institución organiza la tradicional Fiesta Nacional de la Ganadería, uno de los eventos productivos más importantes de Mendoza.

“Se trabaja todo el año en la Fiesta de la Ganadería. Ya compramos la camioneta que será el premio principal de la rifa, una camioneta 0 km, y queremos salir cuanto antes con la venta para que la gente pueda adquirir sus números en cuotas y participar de las distintas actividades”, explicó Herrada.

Un referente del sur mendocino

Con casi un siglo de trayectoria, la Cámara de Comercio de General Alvear se ha convertido en un referente institucional no solo por su historia, sino también por su capacidad de gestión y representación ante organismos públicos y privados.

“En ciudades pequeñas como la nuestra, las cámaras tienen un papel fundamental. Queremos estar a la altura, seguir generando cosas buenas y trabajar para que las actividades económicas crezcan ”, sostuvo Herrada.

El presidente también resaltó que la fortaleza de la institución no radica solo en los aportes económicos, sino en la representatividad colectiva: “La cuota es mínima, pero lo importante es la cantidad de participantes. Eso nos da peso y hace que nos tengan en cuenta. La Cámara de Alvear es una de las mejor vistas de la provincia, y queremos mantener ese prestigio”.