Germán Herrada, el nuevo presidente que busca fortalecer el vínculo entre lo público y lo privado

El nuevo presidente, de 42 años, es propietario de una empresa dedicada a la gráfica y cartelería, y actualmente también incursiona en la actividad agrícola.

Además, el flamante titular de la Cámara de Comercio agregó: "Serán muchos desafíos y cosas nuevas, si bien llevamos mucho tiempo en la Cámara, cada cargo que ocupa es distinto. Fui presidente de la Cámara Joven en 2007, después integré la Específica de Comercio, estuve en la tesorería y ahora esta nueva responsabilidad. Nosotros nos debemos a los socios, ellos son los que plantean los diferentes temas y nosotros los trabajamos para ver como podemos ser un nexo con el Gobierno o entidad que corresponda".

Germán Herrada asumió con nuevo presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear