General Alvear: un festejo terminó con varios jóvenes hospitalizados

Sobre el consumo de alcohol, López indicó que "no está permitido para cualquier evento donde participan menores pero no sé cómo se habrá organizado este tipo de evento para que estos jóvenes menores terminaran alcoholizados. A un joven que estuvo involucrado en la riña, le han sustraído el celular y también está denunciado. El problema mayor fue la cantidad de lesionados que hubo y demás. No pasó a mayores, pero podría haber sido más grave", expuso el uniformado.

Mirá la entrevista completa: