23 de marzo de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

Autos clásicos y motos antiguas en General Alvear: un encuentro que reunió a más de 100 vehículos

La propuesta organizada por CAVA incluyó exposiciones, recorridos y un cierre con almuerzo de camaradería en el predio ferial ubicado en General Alvear.

Autos clásicos y motos antiguas en General Alvear.

Autos clásicos y motos antiguas en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

Este fin de semana se desarrolló en General Alvear un nuevo encuentro de autos y motos antiguas, organizado por el Club Alvearense de Vehículos Antiguos (CAVA) con el acompañamiento de la Municipalidad.

La propuesta reunió a más de 100 rodados provenientes de distintos puntos del país y también de Chile, consolidando el evento como uno de los encuentros destacados para los amantes de los vehículos clásicos en la región.

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Durante las jornadas se llevaron a cabo exposiciones y recorridos que convocaron a vecinos y visitantes, quienes pudieron disfrutar de modelos históricos y compartir la pasión por los fierros.

El encuentro tuvo su cierre el domingo en el predio ferial, donde los participantes compartieron un almuerzo de camaradería, poniendo fin a un fin de semana marcado por la convocatoria, el intercambio y el entusiasmo por los vehículos antiguos.

Exposiciones de autos y motos antiguas en General Alvear

Embed - MOTOS Y AUTOS ANTIGUOS INVADIERON LA CIUDAD

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