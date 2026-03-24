Tiene 14 años, es de General Alvear y fue seleccionada por uno de los conservatorios más prestigiosos del mundo

Se trata de una oportunidad única: solo 20 músicos de todo el mundo fueron elegidos para formar parte de esta experiencia internacional, que reúne a talentos emergentes con destacada proyección artística.

La participación de Gretta no solo representa un logro personal, sino también un motivo de orgullo para General Alvear y para toda la provincia, al posicionar el talento local en escenarios de excelencia a nivel global. Este desafío marcará un paso clave en su formación musical y en el desarrollo de su carrera, en un entorno de alto nivel académico y artístico.

Para la joven violinista, esta experiencia significa el inicio de un camino lleno de oportunidades, donde el talento, la dedicación y la pasión por la música comienzan a abrirle puertas en el mundo.

De General Alvear a España: una violinista con proyección mundial Embed - “UNA NIÑA PRODIGIO”: TALENTO ALVEARENSE DE EXPORTACIÓN