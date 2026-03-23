23 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Bowen

Alumnos de Bowen reafirmaron el compromiso con los derechos humanos con un "Muro de la Memoria"

La actividad se realizó en la escuela José Hernández de Bowen en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Acto por la memoria, verdad y justicia en el distrito de Bowen.

Acto por la memoria, verdad y justicia en el distrito de Bowen.

Por Sitio Andino Departamentales

En la escuela José Hernández del distrito de Bowen en el departamento de General Alvear se llevó a cabo el acto en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, encabezado por el Secretario de Gobierno y organizado por los propios estudiantes, con la participación de docentes y autoridades.

Durante la jornada, los alumnos realizaron la construcción del “Muro de la Memoria y la Paz”, una iniciativa colectiva en la que cada estudiante aportó un mensaje, una reflexión o un deseo. La propuesta buscó simbolizar el compromiso de las nuevas generaciones con una sociedad más justa, basada en el respeto, la paz y la defensa de los derechos humanos.

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El director de la institución, Rodolfo Torti, destacó la participación de la comunidad educativa: “Estos actos llenan de emoción y de recuerdo. Los chicos participaron de una manera muy bonita, muy agradable, con representaciones y propuestas trabajadas en la institución”.

Por su parte, la coordinadora de Derechos Humanos de la Dirección de Familias, Natacha Oneschuk, remarcó la importancia de sostener estos espacios de reflexión: “Otro año más renovamos nuestro compromiso por los derechos humanos y también por la memoria, la verdad y la justicia. Cada año tratamos de profundizar el trabajo, no solo de manera simbólica con el acto, sino también con propuestas junto a los estudiantes de secundaria”.

Emotivo acto en Bowen por la memoria, verdad y justicia

Embed - DIA DE LA MEMORIA VERDAD JUSTICIA

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