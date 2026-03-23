Alumnos de Bowen reafirmaron el compromiso con los derechos humanos con un "Muro de la Memoria"

Acto por la memoria, verdad y justicia en el distrito de Bowen.

Por Sitio Andino Departamentales







En la escuela José Hernández del distrito de Bowen en el departamento de General Alvear se llevó a cabo el acto en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, encabezado por el Secretario de Gobierno y organizado por los propios estudiantes, con la participación de docentes y autoridades.

Durante la jornada, los alumnos realizaron la construcción del “Muro de la Memoria y la Paz”, una iniciativa colectiva en la que cada estudiante aportó un mensaje, una reflexión o un deseo. La propuesta buscó simbolizar el compromiso de las nuevas generaciones con una sociedad más justa, basada en el respeto, la paz y la defensa de los derechos humanos.

image El director de la institución, Rodolfo Torti, destacó la participación de la comunidad educativa: “Estos actos llenan de emoción y de recuerdo. Los chicos participaron de una manera muy bonita, muy agradable, con representaciones y propuestas trabajadas en la institución”.

Por su parte, la coordinadora de Derechos Humanos de la Dirección de Familias, Natacha Oneschuk, remarcó la importancia de sostener estos espacios de reflexión: “Otro año más renovamos nuestro compromiso por los derechos humanos y también por la memoria, la verdad y la justicia. Cada año tratamos de profundizar el trabajo, no solo de manera simbólica con el acto, sino también con propuestas junto a los estudiantes de secundaria”.

Emotivo acto en Bowen por la memoria, verdad y justicia Embed - DIA DE LA MEMORIA VERDAD JUSTICIA