Murió una joven de 19 años en un accidente vial en Junín Foto: gentileza

Por Luis Calizaya







En las últimas horas de este jueves, en la localidad de La Colonia, departamento de Junín, un automóvil protagonizó un accidente vial que dejó como saldo una persona fallecida. Se trata de una joven de 19 años, quien viajaba como pasajera junto a otras dos personas. Las causas del hecho aún se investigan.

Impactante accidente vial en Junín: cómo ocurrió Cerca de las 20, un auto marca Peugeot, modelo 206, circulaba por calle Espejo en dirección al este. Al llegar a la intersección con Granjeros del Este, el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra un poste ubicado en el costado sur.

Aunque las circunstancias del siniestro no han sido esclarecidas, se informó que en el vehículo viajaban un conductor de 28 años y dos pasajeras, de 26 y 19 años. La mujer de 26 resultó ilesa, mientras que la joven de 19 falleció en el lugar. Todos son oriundos del departamento de San Martín.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y de Policía Vial de San Martín.