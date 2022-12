General Alvear: polémica por la detención de un cosechador

El hombre pasó la noche en la Comisaría 14 de General Alvear









El día de la victoria de Argentina ante Croacia, por las semis del Mundial de Qatar, hubo festejos en todo Mendoza pero un hecho ocurrido en las calles de General Alvear llamó mucho la atención.

La historia inició cuando un vecino del departamento, un cosechador, estaba en la avenida donde se realizaban los festejos y vio que los policías estaban deteniendo a un motociclista.

El hombre se acercó y comenzó lo peor. “Estaba con mis dos hijos por la avenida, me paré para decirle al motociclista qué le había pasado y el efectivo me dijo que no tenía los papeles en condiciones, por lo que le digo ‘no se la quite, si está en el festejo’ y un oficial me sacó con el brazo y me dijo que no me metiera”, comenzó diciendo.

En su relato, el hombre contó que “me puse a filmar la situación y me atacan por atrás, nunca los insulté ni nada y hasta me hicieron el test de alcoholemia,me llevaron al hospital. Es más, me rompieron el celular porque me lo querían sacar y no pudieron”.

El cosechador reconoció que lo dejaron detenido “por x causas”, no estaba alcoholizado y pasó la noche en el calabozo, recuperando la libertad al día siguiente. “Al otro día mi hijo le entregaban la bandera porque era escolta y no pude estar, eso me dolió”, indicó. La Policía La versión oficial, es decir la de la Policía de Alvear, es diferente a lo que cuenta el hombre. “Hubo una agresión verbal hacia los efectivos por parte de este hombre, es más esta persona no aportaba sus datos en ese momento y al estar bajo los efectos del alcohol, se había puesto violento, por eso lo detuvieron”, comentaron desde la Comisaría 14. La carátula judicial es averiguación atentado contra la autoridad.