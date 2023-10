General Alvear: motos 0km con seguro obligatorio

María Eugenia Santillán, comerciante de Edén Odetti afirmó al respecto: "En este formulario que se llama SOA, el cliente siempre sale asegurado con una aseguradora que esté adherido a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, al sistema de ellos, si el cliente no trabaja con alguna de esas aseguradoras, sino en ese caso tenemos que asegurarlo para poder seguir terminándole el tema del trámite de patentamiento y entregarle la unidad. No es un trámite engorroso, por qué solamente consta de un formulario más que se debe abonar en el momento, no sabemos el valor, pero cálculo que tendrá que ver con el valor nominal del vehículo y a partir de eso continuar con el proceso que comenté".