FUSIONA 2025 abrió su segunda edición en San Rafael con más de 60 empresas

Expo FUSIONA en San Rafael.

La invitación es para todo público, ya que hay opciones y ofertas para todo tipo de proyectos.

Segunda edición de FUSIONA en San Rafael: oportunidades para la construcción Durante tres jornadas - jueves 28, viernes 29 y sábado 30 - el evento presentará un formato renovado que combina exposición, venta, networking y conferencias. FUSIONA reunirá a empresas, profesionales, estudiantes e instituciones para compartir novedades, generar oportunidades de negocio, fomentar la colaboración y potenciar el desarrollo profesional en los sectores de la construcción, el diseño y el interiorismo.

La exposición no solo estará dirigida a un público especializado, sino también a todas las personas interesadas en conocer productos, servicios y tendencias del rubro.

En esta edición, los objetivos se centran en fomentar el contacto y el networking entre profesionales, empresas y estudiantes; promover el intercambio de conocimientos, tendencias y buenas prácticas; posicionar la oferta de productos y servicios de Mendoza y la región; y apoyar el desarrollo profesional de jóvenes y futuros líderes del sector.