Innovación y negocios en el Sur mendocino

FUSIONA 2025 abrió su segunda edición en San Rafael con más de 60 empresas

La muestra en San Rafael busca fomentar negocios, difundir tendencias y apoyar la formación de jóvenes profesionales de Mendoza y la región.

Expo FUSIONA en San Rafael.

La invitación es para todo público, ya que hay opciones y ofertas para todo tipo de proyectos.

Segunda edición de FUSIONA en San Rafael: oportunidades para la construcción

Durante tres jornadas - jueves 28, viernes 29 y sábado 30 - el evento presentará un formato renovado que combina exposición, venta, networking y conferencias. FUSIONA reunirá a empresas, profesionales, estudiantes e instituciones para compartir novedades, generar oportunidades de negocio, fomentar la colaboración y potenciar el desarrollo profesional en los sectores de la construcción, el diseño y el interiorismo.

Embed - Expo de Arquitectura, Diseño & Interiorismo en Instagram: " ¡Así vivimos el primer día de FUSIONA 2025! Gracias a nuestros patrocinadores, a cada colaborador y a todos los visitantes que hicieron que hoy el Centro de Congresos explote de ideas, innovación y conexiones. Pero esto recién empieza… Mañana Viernes 29 y el Sábado 30 todavía tenés la oportunidad de vivir la expo más grande de arquitectura, diseño y construcción en el sur mendocino! Entrada en puerta $4000 → acceso total a todo el evento + sorteos. ¡No te quedes afuera, vení a ser parte de FUSIONA! GRACIAS @bali.espaciocreativo por estas imágenes épicas #fusiona2025 #sanrafael #mendoza #expo #arquitectura #diseño #construccion #networking"

La exposición no solo estará dirigida a un público especializado, sino también a todas las personas interesadas en conocer productos, servicios y tendencias del rubro.

Embed - SAN RAFAEL: ASÍ COMENZÓ FUSIONA 2025

En esta edición, los objetivos se centran en fomentar el contacto y el networking entre profesionales, empresas y estudiantes; promover el intercambio de conocimientos, tendencias y buenas prácticas; posicionar la oferta de productos y servicios de Mendoza y la región; y apoyar el desarrollo profesional de jóvenes y futuros líderes del sector.

Embed - SAN RAFAEL: EXPO FUSIONA - EMPRESAS PROPONEN JUEGOS

