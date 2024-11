Fuerte respaldo del Estado Nacional al Observatorio Pierre Auger

A su turno, Marcelo Marzocchini, director nacional de Planeamiento y Asuntos Internacionales de Investigación, Ciencia y Tecnología de la Argentina, manifestó: “Estamos muy orgullosos desde el Gobierno Nacional por la trayectoria de este proyecto, transformándose en un faro para todo el sistema científico y tecnológico de nuestro país, y para los investigadores de todo el mundo que participan de él”.

La comunidad del Observatorio Pierre Auger frente a una década más de investigación

Ingomar Allekotte, científico argentino integrante del Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Auger destacó en contacto con SITIO ANDINO “la fuerte señal” del Gobierno Nacional al proyecto ubicado al Sur de Mendoza, luego de que autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y Secretaría de Ciencia y tecnología de Nación, acompañaran la firma del convenio con numerosos países y agencias internacionales que financian el centro de investigación de astrofísica.

Alellekote se mostró complacido en que “si las agencias financiadoras dicen que vale la pena continuar por diez años más, es por que la ciencia que estamos haciendo y los resultados que estamos obteniendo son interesantes y que vale la pena seguir trabajando en esta línea”, explicando que muchas agencias están integradas por universidades, y que “son públicas” con presupuestos asignados por sus respectivos gobiernos.

Comunidad científica internacional del Observatorio Pierre Auger

Firmaron el documento de extensión, en representación del Gobierno de Mendoza, la vicegobernadora Hebe Casado, los doctores Germán Guido Lavalle presidentes de la CNEA, Argentina, Daniel Salamone presidente del CONICET, sumándose Véronique Halloin Secretaria General FNRS de Bégica, Gilvan Augusto Alves presidente del RENAFAE, Brasil, Michael Prouza director de FZU de la República Checa, Christelle Roy director de CNRS Francia, Stefan Schwartze vicepresidente de Finance, Human Resources and Infrastructure, KIT de Alemania, el profesor Thomas Hirth vicepresidente de Transfer and International Affairs, KIT de Alemania, Marc Weber de Head of Division V - Physics and Mathematica, KIT de Alemania, Marco Pallavicini vicepresidente de INFN Italia, Jorgen D'Hondt director de Nikhef Países Bajos, Padeusz Lesiak director de IFJ PAN Polonia, Mário João Martins Pimenta de FCT, LIP, Portuguese repräsentative to Auger Portugal, Nicolae Marius Mrginean director general IFIN-HH Rumania, Boštjan Golob rector de la Universidad Nova Gorica, Slovenia, John C. Mester presidente & CEO URA de los Estados Unidos.

SITIO ANDINO dialogó con Jarmila Povejšilová, embajadora de la República Checa en Argentina, quien sobre el trascendental hecho dijo que “nosotros y nuestros científicos apoyamos este proyecto desde sus inicios porque lo consideramos muy importante para nuestra ciencia, y los lazos entre nuestro país y la Argentina”.

Mientras que Hebe Casado, vicegobernadora de la provincia Mendoza, dijo que el Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Auger “es una política de Estado transversal a cualquier partido político o situación económica que haya atravesado el país”, en referencia a los vaivenes que tuvo la Argentina en estas últimas décadas y que no alteraron el normal desarrollo del proyecto.