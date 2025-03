Florencia es sanrafaelina, estuvo en el armado del circuito de Fórmula 1 de Melbourne y le regaló galletas a Colapinto

View this post on Instagram

“Hace tres meses, o sea, todo el armado del Gran Premio tiene tres meses y el desarmado dura un mes. Lo que me impactó mucho fue cuando conocí el Albert Park, cuando apenas llegué, no había nada y todo lo que vemos en el Gran Premio lo construyen desde cero” , explicó.

”El único requisito para este trabajo era tener una white card que es como una certificación que te permite trabajar en lugares de obra. Cuando me llamaron para trabajar me dijeron, ¿tenés white cards? ‘Sí, sí’, dije, pero era mentira. Así que esa misma tarde fui al lugar donde hacés la white card. Me estudié unas preguntas ya que te hacen como un mini examen. Lo rendí, me dieron la white card y ahí al otro día empecé a trabajar”, comentó.

Los días pasaron y mientras hizo tareas generales en el armado del escenario, fue compartiendo fotos en sus redes sociales donde se la ve trabajando. El miércoles comenzaron a llegar los pilotos y ella aprovechó para sacarse fotos. Entre las que publicó se la ve con Charles Leclerc (Ferrari), Alex Albon (Williams) y Liam Lawson (Red Bull).

Este jueves logró hablar con Colapinto y fue en una zona por donde pasan todos los pilotos. Está ubicada entre el estacionamiento y los boxes. El corredor bonaerense se sorprendió por el regalo: unas galletitas conocidas en Australia, las cuales convidó a otros fanáticos. El pilarense se sacó fotos con la gente, charló con ellos e interactuó con su habitual simpatía.

Franco suele retroalimentarse con el público y en especial si son argentinos. “Sos lo más”, le dijo Florencia y Colapinto le respondió: “No, ustedes son lo más grande. Vinieron hasta acá”.

Florencia en diálogo con TVA contó cada detalle de esta experiencia única en la Fórmula 1