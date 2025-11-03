Finalizó el plan aéreo del Iscamen contra la polilla de la vid en los oasis Norte y Este

Polilla de la vid: las acciones se realizaron en Luján, Maipú, Santa Rosa, Junín, Rivadavia, San Martín y Lavalle.

El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) concluyó la tercera etapa del Operativo de Control de Lobesia botrana 2025/2026 , también conocida como polilla de la vid . En esta fase, que se llevó adelante junto al Ministerio de Producción, se realizaron pulverizaciones aéreas sobre más de 90.000 hectáreas de vid ubicadas en los oasis Norte y Este.

El servicio incluyó dos intervenciones sobre la totalidad del área tratada -, en los departamentos de Luján, Maipú, Santa Rosa, Junín, Rivadavia, San Martín y Lavalle- , lo que representa 180.000 hectáreas de superficie cubierta .

Estas acciones forman parte de un esquema integral que combina estrategias estatales y tratamientos intraprediales realizados por los propios productores, con el objetivo de mantener las poblaciones de la polilla de la vid por debajo del umbral de daño económico .

Desde el Iscamen destacaron que el uso de recursos fitosanitarios se aplica en el momento oportuno y en las áreas productivas definidas por la red de monitoreo , integrada por más de 4.000 trampas , que permiten determinar los niveles de presencia de la plaga en tiempo real.

La primera etapa del operativo incluyó la entrega de difusores de feromonas para 50.000 hectáreas de vid, beneficiando a más de 9.000 productores. Esta técnica, que libera feromonas sintéticas en los viñedos, busca confundir a los machos y evitar su apareamiento con las hembras.

lobesia botrana iscamen insecticida viñedo La siguiente etapa del operativo consiste en la aplicación de feromonas asperjables sobre 70.000 hectáreas adicionales. Foto: Gobierno de Mendoza.

En la segunda etapa, se distribuyeron insecticidas específicos para el control de la primera generación de la plaga, alcanzando 47.500 hectáreas, de las cuales 7.500 correspondieron a viñedos con producción orgánica.

La tercera fase, recientemente finalizada, contempló tratamientos aéreos con productos banda verde, compatibles con sistemas orgánicos, y en zonas donde las aeronaves no pudieron intervenir, se recurrió a drones aplicadores.

Próximas acciones: feromonas asperjables en 70.000 hectáreas

Para las próximas semanas, se prevé iniciar la cuarta etapa del operativo, que incluirá la aplicación de feromonas asperjables sobre 70.000 hectáreas adicionales, lo que permitirá alcanzar 120.000 hectáreas cubiertas con feromonas durante la campaña 2025/2026. Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza.