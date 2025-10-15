15 de octubre de 2025
{}
Finalizó el ciclo de capacitación en riego agrícola con prácticas en la finca modelo de General Alvear

La capacitación incluyó prácticas en la finca modelo, donde se aplican tecnologías de última generación en riego por goteo, manga y reservorios experimentales.

Capacitación en riego agrícola.

Los asistentes participaron de una instancia práctica centrada en la aplicación de distintos sistemas de riego. La finca, gestionada por la Secretaría de Desarrollo del municipio, ha sido equipada con tecnologías de última generación para optimizar el uso del agua en cultivos frutales y hortícolas.

Capacitación con tres encuentros presenciales

El director de Agricultura, Agustín Anzorena, explicó que la jornada tuvo como eje la transferencia de conocimientos a los productores locales. “Estamos mostrando distintas modalidades de riego: riego por manga, por goteo, en cultivos hortícolas y también en vid. La idea es que el productor pueda conocer de cerca estas herramientas y evaluarlas para su aplicación en sus propios campos”, señaló.

La finca modelo cuenta con un reservorio de agua, sistema de bombeo y cultivos experimentales. Actualmente, se trabaja con 15 variedades de cebolla, y se preparan nuevos cultivos para la temporada primavera-verano, como tomate, melón, sandía y zapallo. Estas experiencias buscan generar información útil sobre el comportamiento de las distintas especies en el clima y suelo del sur mendocino.

El programa de capacitación incluyó tres encuentros presenciales, con actividades teóricas y prácticas, y tuvo como objetivo central fortalecer las capacidades técnicas de los sectores productivos regionales en el manejo eficiente del recurso hídrico.

