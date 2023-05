Fiesta Nacional de la Ganadería: Damián Carbó destacó el compromiso de todos los productores

Damián Carbó, Director Provincial de Ganadería, brindó su discurso de presentación oficial de la Expoganadera en esta 42ª edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería en General Alvear: "Una vez más el sector ganadero está de fiesta, la calidad génetica que se aprecia en los corrales muestra el esfuerzo y el compromiso de estos 42 años que no han sido en vano, como desde 1982 la ganadería alvearense y de la provincia de proyecta al país y porqué no al mundo. Me encuentro transitando el cuarto año como director provincial de ganadería y siempre me he propuesto facilitar el trabajo que día a día desarrollan nuestros productores y propiciar que esta querida actividad se engrandezca. Hemos pasado por períodos de seca muy prolongado, inflación económica muy elevada a nivel nacional, mercados intervenidos tanto para la exportación como para el mercado interno y sin embargo seguimos trabajando para el crecimiento del sector".