Feria Franca en San Rafael suma producción escolar el próximo sábado

La Feria Franca tendrá este sábado una visita especial en la plaza Almirante Brown del barrio Unimev, en San Rafael . Se trata de una comitiva de la Escuela Martín Güemes de La Llave, que llegará con una amplia variedad de productos elaborados por sus estudiantes.

Desde hace años, la institución educativa trabaja de manera articulada con la Feria Franca, consolidando un espacio importante para la comercialización de sus producciones . En este 2026, el objetivo es fortalecer esta presencia desde el inicio del calendario escolar, integrando a los estudiantes en el circuito productivo y comercial.

Además, este año se suma la cooperativa escolar COPEGUEMES , integrada por estudiantes, que aportará valor agregado con su reconocido dulce de leche con chocolate.

Destacan el valor educativo y comunitario

“Para nosotros es fundamental poder mostrar el trabajo que realizan los estudiantes durante todo el año y que la comunidad pueda acceder a estos productos de calidad. La Feria Franca nos brinda un espacio muy importante para seguir creciendo y compartir nuestras producciones”, expresó la vicedirectora Jimena Eraso.

Por su parte, el coordinador de la Feria Franca, Jonathan Pugno, destacó la importancia de la iniciativa. “Estamos muy contentos de recibirlos y que nos acompañen una vez más. Además de los tradicionales productos de las fincas locales, quienes nos visiten este sábado podrán disfrutar de los excelentes productos de la Escuela Güemes”, señaló.

Una propuesta que une educación y producción

La participación de la escuela en la Feria Franca refuerza el vínculo entre educación, producción y comunidad, promoviendo el aprendizaje práctico y el desarrollo local.