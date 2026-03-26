Éxito en Valle Grande: 4º Reto al Cañón del Atuel con 660 corredores

Reto al Cañón del Atuel.

Por Sitio Andino Departamentales







Con la participación de corredores de todo el país y de Mendoza, este domingo se disputó en Valle Grande, San Rafael, la 4º edición del “Reto al Cañón del Atuel”, una competencia de trail running organizada por Raúl Garavaglia que recorrió senderos naturales a lo largo del río Atuel. El evento ofreció distancias de 6, 12, 22 y 42 kilómetros, atrayendo a 660 atletas.

image El Reto en plena naturaleza del Cañón del Atuel Ubicado sobre la Ruta 173, km 28,8, a 35 km de la ciudad de San Rafael, el Reto al Cañón del Atuel permitió a los participantes recorrer senderos, arroyos, cerros y dunas, disfrutando de vistas panorámicas del dique y lago Valle Grande. Los corredores pusieron a prueba su resistencia en un entorno natural único, rodeado por montañas y paisajes característicos del Cuyo argentino.

image El Cañón del Atuel y su belleza Considerado un accidente geográfico más antiguo que la Cordillera de los Andes, el Cañón del Atuel deslumbra con su belleza y los colores cristalinos y turquesas del río que serpentea entre rocas y formaciones montañosas. El recorrido de trail abarca 65 km desde el dique El Nihuil hasta Valle Grande, ofreciendo una experiencia única para deportistas y visitantes.

image Nueva edición del "Reto al Cañon del Atuel" Embed - SAN RAFAEL: BALANCE 4TA. EDICION RETO AL CAÑON DEL ATUEL Resultados principales del Reto al Cañon del Atuel 42 km

Damas: 1º Rosana Báez, 2º Silvana Mansilla, 3º Ana Laura Pelegrina

Caballeros: 1º Nazareno Basualdo, 2º Pablo Giganti, 3º César Ferrero 22 km Damas: 1º Adela Barrios, 2º Celeste Muñoz, 3º Evelin Aguilar

Caballeros: 1º Brian Colombatti, 2º Mauricio Luna, 3º Denis Álvarez 12 km Damas: 1º Mariela Rojas, 2º Rocío Rodríguez, 3º Myriam Pereyra

Caballeros: 1º Tomás Lifona, 2º Enrique Ovalle, 3º Eugenio Fossas 6 km Damas: 1º Melina Peña, 2º Yamile Abraham, 3º Sofía Méndez

Caballeros: 1º Trym Toreid, 2º Bautista Alanis, 3º Isaías Wilson Con un escenario natural de ensueño, la competencia consolidó su lugar como uno de los eventos de trail running más atractivos del país, combinando deporte, aventura y los paisajes únicos del Cañón del Atuel.