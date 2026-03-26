26 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Cañón del Atuel

Éxito en Valle Grande: 4º Reto al Cañón del Atuel con 660 corredores

El Cañón del Atuel, uno de los paisajes más impresionantes del Cuyo argentino, fue el escenario del reto.

Reto al Cañón del Atuel.

Reto al Cañón del Atuel.

Por Sitio Andino Departamentales

Con la participación de corredores de todo el país y de Mendoza, este domingo se disputó en Valle Grande, San Rafael, la 4º edición del “Reto al Cañón del Atuel”, una competencia de trail running organizada por Raúl Garavaglia que recorrió senderos naturales a lo largo del río Atuel. El evento ofreció distancias de 6, 12, 22 y 42 kilómetros, atrayendo a 660 atletas.

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El Reto en plena naturaleza del Cañón del Atuel

Ubicado sobre la Ruta 173, km 28,8, a 35 km de la ciudad de San Rafael, el Reto al Cañón del Atuel permitió a los participantes recorrer senderos, arroyos, cerros y dunas, disfrutando de vistas panorámicas del dique y lago Valle Grande. Los corredores pusieron a prueba su resistencia en un entorno natural único, rodeado por montañas y paisajes característicos del Cuyo argentino.

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El Cañón del Atuel y su belleza

Considerado un accidente geográfico más antiguo que la Cordillera de los Andes, el Cañón del Atuel deslumbra con su belleza y los colores cristalinos y turquesas del río que serpentea entre rocas y formaciones montañosas. El recorrido de trail abarca 65 km desde el dique El Nihuil hasta Valle Grande, ofreciendo una experiencia única para deportistas y visitantes.

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Nueva edición del "Reto al Cañon del Atuel"

Embed - SAN RAFAEL: BALANCE 4TA. EDICION RETO AL CAÑON DEL ATUEL

Resultados principales del Reto al Cañon del Atuel

42 km

  • Damas: 1º Rosana Báez, 2º Silvana Mansilla, 3º Ana Laura Pelegrina
  • Caballeros: 1º Nazareno Basualdo, 2º Pablo Giganti, 3º César Ferrero

22 km

  • Damas: 1º Adela Barrios, 2º Celeste Muñoz, 3º Evelin Aguilar
  • Caballeros: 1º Brian Colombatti, 2º Mauricio Luna, 3º Denis Álvarez

12 km

  • Damas: 1º Mariela Rojas, 2º Rocío Rodríguez, 3º Myriam Pereyra
  • Caballeros: 1º Tomás Lifona, 2º Enrique Ovalle, 3º Eugenio Fossas

6 km

  • Damas: 1º Melina Peña, 2º Yamile Abraham, 3º Sofía Méndez
  • Caballeros: 1º Trym Toreid, 2º Bautista Alanis, 3º Isaías Wilson

Con un escenario natural de ensueño, la competencia consolidó su lugar como uno de los eventos de trail running más atractivos del país, combinando deporte, aventura y los paisajes únicos del Cañón del Atuel.

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