Estafan a una empresa de transporte en Villa Atuel

El propietario de un transporte de Villa Atuel en el departamento de General Alvear advierte sobre una estafa de la que fue víctima. No sólo le robaron dinero en efectivo a través de un artilugio, sino que continúan usando el nombre y la imagen de su firma para continuar con el fraude.

Transporte Giménez 1.jpg

Darío Giménez, el dueño de la empresa explicó la situación: "Fuimos víctimas de una estafa, el día sábado atraves de un grupo de whastapp mi chofer contactó a esta gente que prometió pagar una carga de un valor de 700 mil pesos, la pagaban de contado antes de cargar, era una mudanza, quedaron en avisarnos para cargar el día domingo por la tarde, al mediodía nos llamaron para hacer un supuesto seguro de carga, les dije que lo descontaran del dinero del flete, me contestaron que no, que debía tener el seguro habilitado antes de la carga de Comodoro RIvadavia a Mendoza, me pidieron los datos y se los pasamos para que lo hicieran efectivo y resultó una estafa".