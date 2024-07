¿Estaba habilitado el colectivo de San Rafael que perdió dos ruedas y llevaba docentes a bordo?

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#SANRAFAEL | DOCENTES RURALES SE SALVARON DE MILAGRO Un grupo de docentes de San Rafael que viaja todos los días hacia el pueblo Punta del Agua vivió un momento de terror luego de que una de las ruedas del colectivo se desprendiera y, de milagro, no generara un accidente vial. El hecho ocurrió en las últimas horas, en medio de un reclamo que realizan los docentes por las pésimas condiciones en las que viajan a diario, desde San Rafael y #GeneralAlvear, hacia el pueblo mencionado. Este grupo de docentes reclama desde hace un tiempo un subsidio para pagar el transporte, que antes se pagaba. Desde la #DGE indican que esa ayuda dejó de existir porque los docentes reciben el ítem “zona”, que es justamente para solventar ese tipo de gastos. Este martes, uno de los #colectivos que trasladaba a los docentes perdió sus ruedas y de #milagro el transporte no volcó. El hecho coincidió en el día que cambiaron la unidad por un transporte “viejo y que ya no se utilizaba”, denunciaron los docentes. “Escuchamos un golpe, nos despertamos sobresaltadas, mi compañera revisó que todos los pasajeros estuvieran bien, supimos que el colectivo se había roto, pero no nos habíamos dado cuenta de la gravedad del hecho, hasta que vimos la rueda pasar por nuestro costado hacia adelante”, contó una de las docentes. Producto de esto, los #docentes quedaron varados a la intemperie, con mucho frío y sin ningún tipo de ayuda. Incluso, no llegaron a dar clases en la mañana de hoy."

