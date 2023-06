Escuela de Agricultura recibió el cheque de CTC Plus, en el concurso del medio millón

Los egresados de la Escuela de Agricultura de General Alvear fueron los elegidos en el concurso de CTC Plus y se llevaron 500 mil pesos para el viaje de egresados. En la mañana de este lunes recibieron el cheque por ser el video más visto y con mayor cantidad de like. Los chicos ganadores no pudieron ocultar su alegría y se expresaron: "Agradecemos a CTC Plus por apoyar a los alumnos, la situación está muy difícil para todos y este concurso muestra del apoyo del canal hacía los estudiantes. La plata la vamos a divididir entre los alumnos de la promoción y va a ser para el viaje a Buenos Aires que tenemos ahora en julio".