9 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Educación y salud

Enfermeros de General Alvear avanzan hacia el título de licenciados

Los exámenes se realizaron en el SUM de Cecsagal de General Alvear. Una vez terminada la cursada, los enfermeros obtendrán el título de grado.

Licenciatura en enfermería en General Alvear.

El director de Educación, José Morán, destacó la importancia del proceso formativo y del convenio con la universidad. “La Licenciatura en Enfermería fue la primera carrera de grado que logramos incorporar en el departamento, lo que abrió un horizonte educativo que seguimos fortaleciendo”, afirmó.

La licenciatura en General Alvear se desarrolla en dos ciclos

Por su parte, Luis Cardozo, profesor y coordinador de la carrera, explicó que en esta instancia se evaluó una materia orientada a la gestión en salud. “Esta materia permite reconocer qué herramientas administrativas pueden aplicarse para hacer más eficiente la práctica profesional y mejorar la calidad del cuidado que recibe la comunidad”, indicó.

Cardozo recordó que la licenciatura se desarrolla en dos ciclos, y que el grupo local se encuentra finalizando el tramo superior. Una vez completado el próximo cuatrimestre, los enfermeros que ya ejercen en el departamento podrán obtener el título de licenciados en Enfermería, ampliando sus competencias y aportando al fortalecimiento del sistema de salud

