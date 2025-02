En San Rafael, el fin de semana de Carnaval llega con un 85% de reservas

El presidente de la entidad, Ariel Sánchez, precisó que si bien la temporada no ha tenido el mismo resultado que en otros años -hasta el momento-, hay grandes expectativas hasta Semana Santa . “El finde largo estamos con una ocupación de un 85%, 90% en Valle Grande . Para Semana Santa viene medio flojo, pero bueno falta todavía un tiempo prudencial como para que sigan entrando reservas”, explica a TVA San Rafael.

En este sentido, Sánchez precisa que los daños que sufrió el Cañón del Atuel tras la tormenta de enero tuvieron un marcado impacto en la comuna. “Nos ha golpeado a todos los ciudadanos porque hay mucha gente que venía a hacer el circuito y no está viniendo, pero bueno con la municipalidad, Irrigación, Vialidad estamos trabajando en conjunto y, si Dios quiere, no sé si antes de fin de año no va a estar habilitado”, señala.