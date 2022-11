En General Alvear preocupa el tema de las heladas tardías

“Es una mala noticia y afecta a la vitivinicultura y frutihorticultura de manera fuerte, hace 5 años que no podemos tener una cosecha normal con todo lo que eso conlleva, desde el municipio adoptaremos las medidas necesarias y si le pedimos a todos que hagan las denuncias por heladas”, comentó el intendente de General Alvear, Walther Marcolini.

Sin título.jpg Eluani recorriendo fincas

“También se hacen recorridas de ingenieros agrónomos para mensurar el daño por heladas, este año tuvimos tres heladas y granizo de gran tamaño”, explicó.

La realidad de un productor

Rubén Ojcius es un productor de la zona de La Escadinava y cuando se le preguntó, no ocultó su pesar por lo sucedido con el clima. “Estamos con lo mismo de todos los años, esta fue una helada que no la esperábamos y me afectó en un 90 por ciento, hay que ver más adelante como quedó el racimo”, dijo.

“Todo el domingo con ráfagas de 70 km, eso deshidrató la planta y con el frío fue peor, en mi caso tuve unos -2,5 grados y eso es mucho para la vid”, añadió.

El productor agrícola reconoció que la tecnificación es importante para los pequeños productores y que es “difícil obtener un crédito a una tasa del 40%, es una locura e imposible de pagar, una bolsa para fertilizar está en 12 o 13 mil pesos”.

- Gentileza Noticiero Andino