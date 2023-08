En el supermercado los precios en góndola "han desaparecido"

La devaluación pos elecciones ha llegado a la góndola de supermercado y mayorista. Así lo advierten los consumidores sanrafaelinos desde este martes 15 de agosto. No hay precios en las góndolas de supermercado y escasean los productos.

Hablamos al respecto con Daniel Garre de mayorista La Yunta en San Rafael quien adelantó que l a mayoría de los proveedores no están entregando mercadería y quien lo hace es sin lista de precios. "Las empresas ayer suspendieron todas las entregas, al mediodía comenzaron a pasar todas listas de precios nuevas y obviamente tuvimos que trasladarla a la góndola, de todas maneras estamos negociando con cada empresa para ver de que forma manejarnos".

Sobre futuros aumentos a corto plazo Garre comentó: "Las medidas dicen que no se va a aumentar el dólar oficial hasta octubre pero nadie lo sabe, dijero que no repercutiría en los precios y lo está haciendo, hay empresas que han aumentado hasta un 30% los precios, entonces no sabes como actuar".