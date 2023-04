En el día del ADN, conocé más detalles sobre este hallazgo científico

El ADN es una molécula, tiene que ver con la química de la vida, es donde está escrita toda nuestra información genética, necesaria para hacer un nuevo individuo. Cada una de nuestra células tiene ADN que dice como somos. No hay dos ADN iguales a excepción de que tengas un hermano gemelo, son los únicos que tiene el 100 por 100 de la información genética igual.

No solamente para las cuestiones humanos, por ejemplo todos los días nosotros en el laboratorio hacemos pruebas de ADN para el material genético del virus del Covid, tenes que determinarlo por medio dle material genético, ver si está presnte o no. Se utiliza mucho para el conocimiento de enfermedades. En forense por ejemplo se usan para identificación de individuos, también para conocer los origenes de niños que fueron dados en adopción, tiene muchisimas aplicaciones

¿Para comprobar la paternidad de una persona sobre un individuo, por ejemplo, también se utiliza?

En los estudios de ADN lo podemos obtener mediante los glóbulos blancos, los rojos no tiene ADN, se hace una simple extracción sanguínea y si son niños incluso se puede hacer una extracción de células de los carrillos del interior de la boca para no tener que exponer al menor al proseso de extracción. Se obtiene de la madre, del niño en cuestión y de los posibles padres. Si la madre no estuviera se puede usar para estos casos la sangre de los abuelos, algún pariente cercano o directo con el chico.